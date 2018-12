Tunisie: De nouveaux défis à relever

Malgré une dépréciation importante du dinar face aux principales devises, et notamment le dollar et l'euro, les recettes touristiques de la Tunisie ont nettement progressé en 2018 en devises étrangères. En effet, selon les indicateurs monétaires et financiers de la Banque centrale de Tunisie (BCT), les recettes touristiques cumulées jusqu'au 10 décembre 2018 s'élèvent à 3,8 milliards de dinars contre 2,7 milliards à la même date en 2017, soit une croissance de 1,1 milliard de dinars ou +41,5%. Les hôteliers et les propriétaires des unités touristiques ont pu améliorer leurs chiffres d'affaires, même si certains passent encore par des difficultés financières.

Un effort à poursuivre

A noter que depuis le début de l'année, le dinar s'est déprécié de 22,4% face au dollar américain et de 15,3% vis-à-vis de l'euro. Une telle dépréciation n'arrange pas, évidemment, les professionnels opérant dans le secteur touristique. Mais la situation a tendance à s'améliorer au cours des mois à venir compte tenu des actions menées par le ministère du Tourisme qui vise à attirer encore le maximum de touristes sans brader les prix. La diversification du produit constitue un avantage important que l'on essaye d'exploiter d'autant plus que notre pays dispose déjà de plusieurs potentialités dans ce domaine.

Basé essentiellement sur le tourisme balnéaire depuis l'Indépendance, le tourisme tunisien s'est diversifié progressivement pour introduire les terrains de golf standardisés selon les normes internationales, la thalassothérapie, le tourisme environnemental, écologique et des affaires. Cet effort de diversification devrait se poursuive à l'avenir pour mieux répondre aux exigences des touristes, dont certains viennent en Tunisie pour explorer ses sites naturels et historiques. Il s'agit aussi de prolonger la saison touristique durant toute l'année et ne pas la limiter à la période estivale.

Dans ce cadre, le tourisme de troisième âge et des jeunes constitue un atout pour la Tunisie. En effet, plusieurs touristes âgés souhaitent voyager pendant la saison hivernale pour passer les fêtes de fin d'année dans des hôtels tunisiens. Les hôteliers doivent bien s'y préparer pour satisfaire cette catégorie de clientèle caractérisée par son pouvoir d'achat élevé. Pour ce faire, il est nécessaire d'élaborer des programmes adaptés à ces touristes et qui doivent cibler des circuits touristiques dans la Médina. Pour ce qui est du tourisme des jeunes, l'idéal serait de prévoir des compétitions sportives dans les régions comme les marathons, le cross, les rallyes et autres.

Ainsi, la Tunisie pourrait atteindre ses objectifs qualitatifs et quantitatifs dans ce secteur qui constitue l'un des piliers de l'économie nationale et qui fait travailler des milliers de compétences dans tous les domaines, comme l'hôtellerie, la restauration, l'animation et le transport. Sans compter ses effets d'entraînement sur les autres secteurs, dont celui de l'artisanat. Toutes les parties prenantes sont appelées --et non seulement le ministère du Tourisme et de l'Artisanat-- à mettre la main à la pâte en vue de relever les défis qui se présentent et bien se positionner sur l'échiquier mondial.