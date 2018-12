Tunisie: A l'écoute des préoccupations du citoyen

-La prochaine session de la conférence se tiendra en février prochain

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé, hier, que la périodicité de la conférence des gouverneurs sera modifiée de semestrielle à bimestrielle, précisant que la prochaine session se tiendra en février 2019.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la conférence des gouverneurs à la caserne de la Garde nationale de l'Aouina, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de renforcer la coordination continue entre les gouverneurs et les membres du gouvernement afin de faire face aux défis liés à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la contrebande.

«Les membres du gouvernement sont à la disposition des gouverneurs pour les aider à résoudre les problèmes du retard pris dans la réalisation des projets de développement dans les régions», a-t-il affirmé, précisant que les prérogatives des gouverneurs seront révisées afin de conférer à leur travail une meilleure efficacité dans l'exécution des projets de développement.

Selon Chahed, le gouvernement va allouer 350 millions de dinars au début de janvier prochain pour réaliser des projets tels que des réaménagements de logements, la création de postes d'emploi et plusieurs autres projets de développement régional.

S'agissant de la lutte contre la hausse des prix qu'il considère comme priorité absolue en cette période, le chef du gouvernement a appelé les gouverneurs à surveiller et traiter personnellement cette question, notamment à travers le travail sur le terrain, les visites des marchés et la coordination avec le ministère du Commerce pour faire baisser les prix dans les plus brefs délais.

Le gouverneur, a-t-il souligné, est appelé à suivre de près les soucis du citoyen et à superviser les programmes de développement et l'état d'avancement des projets.

Chahed a, aussi, insisté sur la nécessité pour les gouverneurs d'être à l'écoute des préoccupations des habitants, de trouver des solutions adéquates à leurs problèmes et d'anticiper le climat de tension sociale pour éviter qu'il ne soit instrumentalisé par des parties politiques.

Il a affirmé l'attachement du gouvernement à la concrétisation des décisions de la Commission nationale de maîtrise des prix et de prendre les précautions nécessaires en prévision de la vague de froid et les changements climatiques.

Le chef du gouvernement a également mis l'accent sur l'importance d'œuvrer en vue de relever les défis qui se posent au niveau sécuritaire et de maintenir une vigilance à tous les niveaux, en particulier dans les régions frontalières, soulignant que son gouvernement a procédé à l'évaluation de l'action des gouverneurs.

Pour sa part, le gouverneur de Kasserine, Samir Boukadida, a affirmé dans une déclaration de presse que «la situation sécuritaire dans la région est stable si l'on exclut les deux dernières opérations terroristes», précisant que l'enquête sur les deux opérations est en cours et devra donner lieu à certains réaménagements pour pallier les lacunes enregistrées.

Concernant la succession de braquages d'agences bancaires dans la région, le gouverneur a exhorté ces établissements à prendre les mesures nécessaires pour assurer leur propre sécurité en plus de la responsabilité qui incombe à la sécurité publique notamment en ce qui concerne la protection des frontières.

Quant au gouverneur de Jendouba, Mohamed Sedki Bouaoun, il a indiqué que plusieurs opérations blanches ont été organisées pour se préparer comme il se doit aux conditions climatiques de cette période qui sera marquée par l'affluence massive de touristes algériens dans la région. Ceci outre les préparatifs engagés dans le cadre de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles.

Notons que les travaux de la conférence des gouverneurs se sont poursuivis hier sous la présidence du ministre de l'Intérieur, Hichem Fourati. La conférence se tient en présence des ministres des Finances, du Développement et de l'Investissement international, du Commerce et des Affaires sociales. Y prennent part également le ministre conseiller auprès du chef du gouvernement, chargé du suivi des projets et programmes publics et le secrétaire général du gouvernement.