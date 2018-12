Sénégal: Vers une "Journée nationale des héros"

Louga — Le président de la République a promis samedi d'instituer la "Journée nationale des héros", qui sera dédiée chaque année aux hommes et femmes "qui se sont battus pour la dignité et la liberté du [Sénégal] et de l'Afrique".

"Un héros doit être honoré. (... ) On va honorer toutes ces personnes qui se sont battues pour la dignité et la liberté du pays et de l'Afrique", a-t-il promis en inaugurant le musée Lat-Dior, à Dékheulé, dans la région de Louga (nord).

"Nous devons en parler et valoriser le rôle joué par ces guerriers dans l'histoire du pays", a ajouté Macky Sall, estimant que Lat Dior Diop est "une référence pour la jeunesse" sénégalaise.

En présence des descendants de cette figure de l'histoire politique du Sénégal, le chef de l'Etat a dit que son épée sera exposée au Musée des civilisations noires de Dakar.

Lat Dior Diop ayant payé de sa vie sa résistance à la colonisation française, le 7 octobre 1886, selon les historiens, cette date devrait être décrétée "Journée nationale des héros", selon le chef de l'Etat.

Il s'agira de célébrer toutes les figures historiques sénégalaises, qui se sont distinguées par leur patriotisme, a-t-il précisé.

Macky Sall a par ailleurs promis aux populations de Dékheulé le rattachement de leur village au réseau électrique, ainsi que la construction des routes de la zone et d'un forage, en vue de leur accès à l'eau potable.

Il a pris aussi l'engagement de faire construire une brigade de gendarmerie dans la commune de Touba Rouf, dont le maire, Mame Thierno Mbacké, lui a réclamé le bitumage de la route Darou Marnane-Bouchra et la construction d'un centre de santé.

Les infrastructures dont a besoin cette commune seront toutes construites par l'Etat, a assuré le chef de l'Etat, affirmant que le Programme d'urgence de développement communautaire va y contribuer. "L'argent nécessaire à leur réalisation est disponible", a-t-il dit.