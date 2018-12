Cote d'Ivoire: Nuit ivoirienne du 7e ART (Nisa) - Les meilleurs acteurs de l'audiovisuel et du cinéma seront récompensés

A l'instar des Awards du cinéma américain, la Côte d'Ivoire a aussi sa tribune de distinction et de récompense des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma.

Créée en 2009, la Conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire (Cpaci), dirigée par Patricia Claude Kalou, est une plateforme qui réunit la majorité des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma ivoirien.

Pour encourager ces acteurs et booster le développement du 7e art africain, elle a initié une cérémonie de distinction et de remise de prix destinée aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques ivoiriennes réalisées en langue française.

Dénommée la "Nuit ivoirienne du 7e art" (Nisa), la première édition de ce concept novateur a été lancée, le 20 décembre, au Novotel Hôtel, au Plateau. « Cette cérémonie rassemblera les membres des différentes corporations de l'audiovisuel et du cinéma ivoirien et africain. A cette occasion, les différentes productions et les acteurs de ces œuvres, préalablement sélectionnés par catégories, seront départagés par un jury. Ces derniers seront récompensés lors de la prestigieuse soirée de la Nuit ivoirienne du 7e art », a expliqué Patricia Claude Kalou, lors de son intervention.

Prévue pour se tenir le 27 avril 2019, la Nisa, dans sa conception, se présente comme un show de son et de lumière meublé par des remises de prix, des hommages et distinctions avec, cerise sur le gâteau, la "Nisa d'Or", la meilleure œuvre parmi toutes les œuvres ivoiriennes récompensées.

Pour la compétition, sont concernés, les longs et courts métrages, les séries télévisées, les documentaires et films d'école produits, exceptionnellement pour cette première édition, dans la période 2015-2019. Les films en compétition doivent être de nationalité ivoirienne, avoir été diffusé en salle de cinéma ou à la télévision ou avoir fait l'objet d'une sélection lors d'un festival.

Toutes ces œuvres seront nominées dans la catégorie professionnelle, notamment les Meilleurs réalisateur, interprétations masculine et féminine, scénario original, montage, film d'animation, documentaire et série télévisée.

Une autre catégorie dite spéciale nominera les Meilleurs courts métrages fiction école et documentaire école et le Prix du public décerné au film qui a fait le plus d'entrées et qui a récolté le plus de suffrages du public dans un jeu audiotel et digital. Un site www.nisa.ci a été conçu pour l'occasion.

Les professionnels y trouveront le règlement, les catégories et toutes informations concernant la sélection et la Nisa.