Ile Maurice: Pailles - A 19 ans, il veut adopter quatre enfants...

Il veut les prendre sous son aile, les protéger. Cela, parce qu'il a lui-même était victime de maltraitance, dit-il. Qui est cet ado qui veut adopter des ados ? Rencontre.

Il s'appelle Jean Warren Colin, a 19 ans, est électricien. Sa particularité ? Il veut adopter quatre enfants, dont deux de ses demi-frères, sa sœur et une cousine, tous âgés entre 13 et 16 ans... La raison : il dit avoir subi, des années durant, les mauvais traitements de sa maman... Et il ne veut pas que les «petits» subissent le même sort.

«Mo mama éna bann kriz. Sak fwa, pou nanyé, li trapé li baté... » confie Warren. Lui, a commencé à subir les coups quand il n'avait que 7 ans. Mais ce ne sont pas seulement les coups qui ont plu. Selon ses dires, sa mère l'aurait obligé à voler et ce, à plusieurs reprises. «Ti ariv enn pwin dan mo lavi kot mo ti népli kapav», lâche le jeune homme.

Dimanche dernier, après un énième incident, il est sorti de ses gonds. C'était la goutte de trop. «Ma mère a commencé à frapper les enfants sous prétexte qu'ils n'avaient pas fait le ménage à la maison. Mais parfois, elle les tape sans même inventer une quelconque raison», allègue-t-il.

Une plainte formelle en ce sens a été déposée au poste de police de Pailles, localité où habitent les enfants et la mère. La police s'est saisie de l'affaire le jour-même et les enfants ont été retrouvés alors qu'ils erraient sur la plage de Pointe-aux-Sables. Ils ne voulaient pas retourner à la maison, expliquant qu'ils ne pouvaient plus vivre comme ça...

Depuis dimanche, donc, les enfants sont admis à l'hôpital Dr A.G Jeetoo. «Zot pou res laba ziska ki mo resi pran zot lor mo sarz», souligne Warren. De plus, fait valoir, le jeune homme, sa mère étant très souvent absente de la maison, les enfants souffrent de malnutrition. Ils arrivent que des fois, ils se trouvent sans rien à se mettre sous la dent. «Plizir fwa zot finn dormi vant vid.»

Autant de raisons qui font que Warren demande la garde exclusive des mineurs. «Zot pou al fini dan enn mové simé si les zot... si mwa mo pa get zot, kisann-la pou fer li?» Il a donc entamé les démarches auprès de la Child Development Unit (CDU), afin de pouvoir s'occuper d'eux, seul, comme un grand.

La CDU, ajoute-t-il, a accepté sa demande. Mais il faut d'abord que celle-ci vérifie si Warren a un endroit où il pourra héberger les enfants. Warren tient à souligner que, de toute façon, les enfants seront plus en sécurité avec lui. «J'ai déjà une maison à Petit-Verger. J'attends que la CDU vienne y faire un tour pour un constat et dès que possible, à ce moment, j'irai prendre les enfants... » Il est certain qu'à force de persévérance, ils pourront tous s'en sortir.

Par ailleurs, les quatre enfants sont toujours scolarisés. Warren compte bien redoubler d'efforts, financièrement surtout, pour assurer leur avenir. Car, fait-il ressortir, l'éducation est l'outil le plus important pour que les enfants puissent réussir un jour dans la vie...