Afrique: Le Jaraaf gagne pour rien ou presque

Victorieux du WAC 3-1, le Jaraaf a gagné largement son match retour mais une victoire insuffisante pour passer dans la phase des poules de la Ligue des Champions en ayant perdu la manche aller par 0-2 à Casablanca (Maroc), une semaine plus tôt.

C'est la grande détresse dans le couloir menant aux vestiaires du champion du Sénégal au coup de sifflet final de l'arbitre de la rencontre. Des dirigeants aux joueurs en passant par le staff technique, le sentiment le mieux partagé était la déception et le regret d'être passé à côté d'un grand coup.

"Ce sont de grands regrets, là, je n'ai pas les mots, de la manche aller au retour, nous avons vu que cette équipe du WAC était très prenable", se lamente Malick Daff, l'entraîneur du Jaraaf de Dakar. Et comment au vu du déroulement de la partie ! Si le champion du Sénégal est rentré timidement dans la partie, il y a comme une impression que l'adversaire était venu gérer un résultat.

Dès la 11ème minute, c'est l'attaquant Albert Diène qui réveille le stade Léopold Sédar Senghor, une simple frayeur pour le champion d'Afrique 2017. Sept minutes plus tard sur un bon mouvement collectif, l'attaquant sénégalais Ousseynou César Gueye se retrouve à la réception d'un centre et ouvre logiquement la marque pour les locaux.

Les supporters qui n'étaient pas venus en grand nombre, pouvaient exulter et cela d'autant plus qu'en face, on ne proposait rien. Sur un autre contre Albert Diène s'emmêlait les pinceaux alors qu'il n'avait que le gardien "wydadi" devant lui à la 28ème minute.

Au retour des vestiaires, il n'a fallu au Jaraaf que trois minutes pour marquer le second but et réussir l'égalisation parfaite par Albert Diène, celui qui avait raté deux occasions franches en première période.

Alors que le stade Léopold Sédar Senghor a commencé à y croire, c'est le jeune arrière gauche du Jaraaf, Pape Waly Ndiaye qui a commis l'irréparable. Alors qu'il s'apprêtait à dégager le ballon sans pression aucune, il le poussa de la main dans la surface de réparation pour un penalty indiscutable.

Mohamed Ounnajem, l'attaquant du WAC ne se fait pas prier pour réduire le score et l'optimisme de changer de camp à la 54ème minute. L'équipe du Jaraaf semble avoir pris un coup derrière la tête après ce but marocain.

Mais comme le WAC était incapable de profiter des largesses du Jaraaf, c'est l'équipe championne du Sénégal qui, dans un dernier effort, réussit grâce au nouvel entrant Abdourahmane Ba à cinq minutes de la fin du temps réglementaire de marquer le but du 3-1.

Le public a recommencé à y croire et du côté marocain, on essaie de gagner du temps ou de dégager en catastrophe sur les ballons chauds jusqu'à un dernier corner. Les quatre minutes de temps additionnels épuisées, l'arbitre burkinabé a sifflé la fin de la rencontre alors que le corner venait d'être tiré.

Malick Daff : "C'est vraiment regrettable de se faire éliminer de la sorte. Ce soir encore, nous avions ce qu'il fallait pour renverser cet adversaire. D'ailleurs, au match aller, il y a eu les mêmes problèmes au niveau de l'efficacité offensive. On donne le bâton à l'adversaire. Ce sont d'immenses regrets de n'avoir pas réussi à passer ce tour. Nous avons pris le match par le bon bout en marquant tôt et en ayant des ballons pour corser l'addition. Mais ça n'est pas passé. C'est surtout dommage que derrière, on donne ce penalty à l'adversaire alors qu'il avait la tête sous l'eau. Dans ces regrets, on peut toujours se dire que nous avons le niveau pour cette Ligue africaine des champions et peut-être quelque part, les joueurs n'y ont pas cru depuis la manche aller".

Moussa Ndao, coach adjoint du WAC : "Nous avons eu vraiment chaud, c'était un match difficile et heureusement que nous nous sommes qualifiés en dépit de la large défaite (1-3). Ce n'est pas normal d'encaisser trois buts après avoir mené deux buts d'écart à la maison. Nous allons apporter les correctifs nécessaires et je sais qu'au Jaraaf, ils sont très déçus et c'est normal au vu de ce qu'ils ont montré ce soir".