Afrique: Organisation de la CAN 2021 - La CAF entretient totalement le flou

La Confédération africaine de football a publié un communiqué, hier, relatif à l'organisation de la compétition.

L'instance du football africain continue de jouer avec les nerfs des sportifs africains au sujet de l'organisation de la Can 2021.

Quelques jours seulement après avoir nié en bloc avoir pris une décision définitive concernant l'organisation de la compétition, la Caf vient de pondre un nouveau communiqué dans lequel, elle insinue être en phase avec le Cameroun pour l'organisation de la grand-messe du football africain en 2021.

« Depuis deux semaines au moins une vive campagne de désinformation et de dénigrement de la Confédération africaine de football est orchestrée et tend à faire croire que les décisions prises lors du dernier Comité exécutif du 30 novembre 2018 à Accra (Ghana) ne procèdent pas d'une ligne basée sur la stricte application des textes et règlements en vigueur. La Caf n'entend guère s'immiscer dans ce débat qui ne reflète absolument pas la vérité et encore moins s'engager dans des polémiques stériles. Ainsi le Président de la Caf ne se reconnaît pas dans les propos qu'une certaine presse lui prête depuis un moment à propos de la Can 2021. Il rappelle qu'à la demande de la Caf, le Cameroun a officiellement accepté d'abriter l'édition de 2021 à travers un courrier adressé à la Caf et signé par le Chef de l'Etat camerounais, Paul Biya. Le Président de la Caf exprime sa gratitude au Président Biya pour sa grande compréhension », indique en substance la note signée par le Secrétaire général par intérim Essadik Alaoui.

Un communiqué qui paradoxalement n'indique nulle part le sort de la Côte d'Ivoire à qui revient statutairement l'organisation de l'édition de 2021. Un autre revirement dans cette affaire qui traduit encore une fois le manque de méthode et de courtoisie d'une instance en perte de vitesse