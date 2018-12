Ile Maurice: La Miss Eco International Mauritius veut se consacrer à l'éducation des enfants

interview

Amber Korimdun, qui a été récemment sacrée Miss Eco International Mauritius après avoir décroché le titre de Miss Earth Mauritius en 2016, enseigne actuellement l'anglais car elle considère l'éducation des enfants primordiale. A terme, elle veut enseigner au niveau universitaire.

Amber, pourquoi avoir décidé de participer au concours Miss Eco International Mauritius ?

Pour moi, la Miss Eco est une personne déterminée à travailler pour l'environnement. C'est une femme qui inspire les autres à rallier cette cause et à travailler ensemble pour protéger notre planète. Ce concours ne représente pas uniquement un monde de glamour mais aussi une plateforme pour informer et éduquer les gens sur les petites actions que nous pouvons tous entreprendre pour préserver l'environnement et offrir un futur meilleur aux générations à venir. C'est pour cela que je me suis inscrite.

A part votre sacre, qu'est-ce que cette participation vous a apportée ?

Cette aventure a été très enrichissante dans le sens où j'ai appris beaucoup par rapport à la cause environnementale. Le comité de Miss Eco International Mauritius a organisé des présentations et ateliers de travail sur Zero Waste Mauritius par exemple pour que, en tant que finalistes, nous soyons mieux informées sur les différentes manières de contribuer à la préservation de l'environnement. Le lien tissé avec les filles est également exceptionnel. Les séances de team building nous ont aidées à devenir amies. Finalement, après cette aventure j'ai grandi et je me sens prête à représenter mon île en Egypte dans trois mois.

Quel âge avez-vous et à quoi vous destinez-vous plus tard ?

J'ai 24 ans et je veux enseigner au niveau universitaire plus tard. Actuellement, j'enseigne l'anglais. Je me dévoue à l'éducation des enfants et je veux aider à améliorer le système d'éducation et l'enseignement en général. A titre personnel, je veux voyager et découvrir plusieurs pays.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends?

Je passe rarement une journée à la maison. J'ai toujours quelque chose à faire. Pendant les vacances, je vais à la gym tous les jours. Je profite de nos belles plages avec mes amis. Je suis aussi une lectrice avide. Quand je suis effectivement à la maison, j'ai toujours un livre sous la main.

Parlez-nous de votre famille.

Je vis avec mes parents. J'ai une sœur déjà mariée et mère de deux filles. Je suis très proche de ma mère. C'est à elle que je me confie. Ma relation avec mon papa est différente. Il est très ordonné et discipliné alors que moi non. Donc, c'est lui qui me fait la morale et qui s'occupe de mes affaires. Il est aussi celui qui me donne des conseils utiles sur ma vie professionnelle. J'aime beaucoup mes petites nièces. Durant la finale, j'ai entendu la voix de l'aînée dans la salle en train de m'encourager et cela m'a réjouie. Ma sœur est aussi d'un incroyable soutien dans tout ce que j'entreprends.

Cuisinez-vous?

J'aime mener un style de vie sain. Donc je cuisine souvent pour que je puisse suivre mon régime au lieu de manger ce que ma mère prépare à la maison. Mais malheureusement, je suis la seule, qui mange la nourriture que je prépare (rires).

Gourmande ou gourmet ?

Gourmet.

Un pêché mignon ?

Le chocolat

Pratiquez-vous du sport ? Lesquels ?

Je pratique plusieurs sports par plaisir et dépendant de mon emploi du temps. Je participe à des courses d'endurance avec des amis. Je pratique l'équitation pendant les vacances. D'ailleurs, je tiens à remercier les propriétaires de Haras du Morne pour m'avoir offert des balades à cheval comme cadeau de sacre. Je joue aussi au foot de temps en temps. Je pratiquais également la gymnastique à l'université. Mon père m'encourage toujours à être physiquement forte et à être une sportive.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

Je viens de terminer A Thousand Splendid Suns que les jeunes devraient lire. C'est l'histoire de deux femmes vivant en Afghanistan pendant une période de conflit. Cela fait réfléchir et nous fait penser à quel point, nous les filles, sommes chanceuses de vivre dans un pays où nous avons accès à l'éducation. Une citation de ce livre m'a marquée. Un des personnages dit à sa fille dans l'histoire: Marriage can wait, education cannot. You're a very, very bright girl. Truly, you are. You can be anything you want, Laila... . I know that when this war is over, Afghanistan is going to need you as much as its men, maybe even more. Because a society has no chance of success if its women are uneducated, Laila. No chance. Je suis ravie d'avoir pu partager ce message avec vos lecteurs.

Qu'écoutez-vous à la radio ?

Les infos

Et la télévision ?

Je n'ai pas vraiment le temps de regarder la télé. Mais je ne refuse pas un bon film pendant les vacances.

Quel type de musique écoutez-vous ?

Tous les styles musicaux. En ce moment, je préfère les fêtes où on joue plus d'électro et de house. Depuis que j'ai vu le film Bohemian Rhapsody, j'écoute les chansons de Queen tous les jours.

Pour vous, c'est quoi le bonheur?

Il s'agit d'apprécier et d'éprouver de la gratitude pour les moments que l'on vit avec les gens que l'on aime: la famille et les amis. Le bonheur c'est aussi le sentiment que l'on éprouve quand on atteint nos objectifs en dépit de toutes les difficultés. Le bonheur peut aussi être une balade sur la plage à cheval au lever du soleil.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde?

J'aurais voulu apporter une contribution importante à l'éducation des enfants. Et voyager.