Ile Maurice: Pépère Noël - «Comme cadeau pour Anil, ça sera un CD de 'Maîtresse oh ma maîtresse'»

interview

Qu'il pleuve ou qu'il vente, il compte bien faire sa tournée demain soir. Parce qu'il a un cœur en or, hormis les enfants, il a décidé de gâter tout le monde, même ceux qui n'ont pas été sages.

On voit l'oreiller sous votre costume. Où est passée votre vraie couche de graisse ?

J'ai fait un régime afin que je puisse passer par l'imposte pour aller déposer les cadeaux sous le sapin de Pravind. Et puis, à Maurice, les cheminées ne sont pas nombreuses, il faut passer par d'autres trous.

M'ouais... Cilida, Kenanga, et puis quoi encore ? On se serait bien passé de vos cadeaux empoisonnés.

Ce n'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps, faut pas tout me mettre dans la hotte. De toute façon, c'est bon pour le robinet. Ils ne pourront pas dire que les réservoirs sont à sec et ils pourront enfin tenir leurs promesses quant à la fourniture d'eau 24/7.

Vous voulez dire que vous allez nous donner des politiciens qui tiennent leurs promesses pour les élections de 2019-2020 ?

(Rire sonore) Laissez-moi troquer mon «ho ! ho ! ho» contre un bon gros LOL, un MDR. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On dirait que vous croyez toujours au Père Noël, pauvre de vous.

Revenons au cyclone. Vous allez rendre visite à Etienne ? Il a demandé quoi, des boîtes de biscuits et de l'eau ?

Ah, ce joyeux Etienne. Non, cette année, il a commandé des nouilles, du thon et d'autres conserves pour mettre les gens en boîte.

Pour les autres, ça sera quoi ?

Pour Ravi ça sera un Larousse pour qu'il arrête de semer la «zanzanie», pour Tarolah un gratte-langue, pour mentor un arrosoir pour qu'il puisse pisser sur tout le monde et pour le petit PJ, un petit tchou-tchou de la marque Metro Express. Pour Anil ça sera (il fredonne) un CD de «Maîtresse oh ma maîtresse» d'Emile et Images.

Sinon, vous croyez toujours aux enfants, vous ? En la jeunesse mauricienne ?

Ouais, j'y crois. Certains font de belles choses, brillent dans plusieurs domaines, il faut les encourager, les encadrer, donner sa chance à tout le monde. Ah oui, les TuUiiii Royosh m'ont demandé des dents en plaTuuIIiiine, je ne pense pas que j'en aurais assez pour tout le monde. Je n'oublie pas Sesungkur Jr, cyclone ambulant. Pour lui, j'ai prévu une chaîne spéciale, afin que son père le tienne en laisse, qu'il ne puisse plus conduire et semer la «zanzanie» sur les routes.

La drogue synthétique fait des ravages. Que faut-il faire pour endiguer ce fléau ?

Du sport. S'aimer. Message aux jeunes : napa hézité pou al frékanté (zantiman) dan zardin, fer lamour pizon lor lagar, o lié fim sa kouyonad-la. Rod enn zoli rol, mélar.

Vous donnez de beaux conseils, faites de grands discours, mais vous êtes quand même une ordure. Il y a certains enfants très pauvres à qui vous n'offrez rien.

Je l'avoue... Mais je ne peux pas être partout à la fois, dans toutes les fêtes de fin d'année, sur toutes les radios, dans toutes les émissions, je ne suis pas The Prophecy. Et si tout le monde me refilait un coup de main ? Trop facile de me jeter la pierre (en colère).

On a compris. Sinon, la mère Noël va bien ?

Ouais, mo fam souper. Elle adore toujours mon bambara, même s'il est un peu ratatiné. On n'est pas du genre à se battre par police interposée, comme Sandhya et son époux. Pas encore du moins.

Vous avez offert un beau cadeau aux fans de Manchester United avec le départ précipité de José. Pour les fans de Liverpool ça sera quoi ?

Un trophée. Non, je rigole.

Ils ne vont pas rire. Sinon, vous faites quoi le reste de l'année ? Vous jouez aux boules comme les parlementaires en vacances ?

Ce ne sont pas vos oignons.

Finalement, vous allez leur offrir quoi aux Mauriciens ?

Du bonheur, de la joie, du fric, du travail, la santé, des politiciens honnêtes... Non, je rigole.