Ile Maurice: Vols - cabri, canards et compagnie

Un petit vol par-ci, un gros vol par-là. Ils sont légion tout au long de l'année. Il suffit d'aller sur la page Facebook de la police, où les divers délits sont répertoriés, pour s'en rendre compte. Mais en ce mois de décembre, certains font fort. Les voleurs sont en mode festif. La preuve.

Canards et un cabri habillé

Deux canards et une ancre de bateau, un cabri portant des vêtements pour éviter de se faire repérer, des chiots. Autant de vols qui font sourciller. Les bulletins de la police laissent à penser que les voleurs se rabattent sur ce qu'ils peuvent embarquer immédiatement. Ceux qui commettent des vols parfois sont aussi très inspirés ou assoiffés, comme celui qui a emporté 52 canettes de bière dans la région de Ste.-Croix et d'Abercrombie. Pour faire passer le tout ? Trois boîtes de crème glacée. D'autres ont opté pour du chocolat, du fromage et du... palmiste. De quoi concocter un bon repas de fêtes.

Money, money, money, money, money

D'autres préfèrent des espèces sonnantes et trébuchantes. L'argent liquide, les voleurs l'obtiennent simplement: en arrachant le cabas de ces dames, par exemple. Mais ils s'en prennent aussi aux poches des chauffeurs de taxi, des touristes, des commerçants. Ce type de vol est souvent accompagné de menaces et de blessures.

Beaux bijoux

Au hit-parade des choses que l'on subtilise le plus souvent, il y a bien entendu les bijoux, de famille ou pas. Les malfrats n'hésitent pas, pour les obtenir, à les arracher du cou ces dames ou du bras de ces messieurs. Ils n'hésitent pas non plus à entrer par effraction chez les gens. Et là, c'est souvent le jackpot. Car la valeur des butins emportés dépasse la plupart du temps des Rs 100 000. De plus, les bijoux sont faciles à revendre.

Techno et électro

Téléphones, ordinateurs, tablettes autoradios, voilà des «joujoux» que les voleurs adorent, surtout en cette période de fêtes. Facile à choper, à dissimuler, à revendre, brefs très pratiques pour les voleurs. Le vol d'appareils électroménagers est également en vogue. Parmi, les batteuses, les blenders, entre autres.

Les malfrats songeraient-ils également à réaménager leur cuisine pour la nouvelle année ?