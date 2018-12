Cote d'Ivoire: PDCI - Le vice-président Duncan et des cadres du parti lancent "la Renaissance"

Daniel Kabkan Duncan et plusieurs ministres issus du Pdci ont lancé un mouvement, ce dimanche 23 décembre 2018, à la Patinoire de l'hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody.

"Ce mouvement s'appelle la Renaissance", a affirmé Daniel Kablan Duncan, 1er vice-président du Pdci-Rda et coordinateur des vices-présidents au sein de ce parti. On retrouve dans ce mouvement les ministres: Albert François Amichia ministre de la Ville et maire de Treichville), Beugré Mambé ( gouverneur du District d'Abidjan), Claude Isaac De (ministre de l'économie Numérique et la Poste), Raymonde Goudou Koffi, ministre de la modernisation de l'Administration), Alain-Richard Donwahi ( ministre des Eaux et Forêts), Jean-Claude Kouassi ( ministre des Mines et Géologie) Abinan Kouakou Pascal ( ministre de l'Emploi et de la Protection sociale), Dr Aka Aoulé ( ministre de la Santé et de l'hygiène publique), Siandou Fofana (ministre du Tourisme) et de l'Inspecteur général d'État, Ahoua N'Dohi Théophile.

Denombreuses autres personnalités du milieu politique ivoirien étaient invitées à cette cette cérémonie de lancement, notamment, l'ex-secrétaire général du Pdci Laurent Doña Fologo, Félix Anoblé, président du " Forum des Houphouetistes " et président du Conseil général de San-Pedro. Selon Monsieur Duncan, vice-président de la République," ce mouvement est un creuset où tout ceux qui se réclament du père de la nation se retrouve". Avant d'ajouter que "ce mouvement fera date l'histoire de la Côte d'Ivoire car il est important de revenir aux fondamentaux sur lesquels reposent le pays : le dialogue, la tolérance, la paix".

Selon Daniel Kablan Duncan, "la place du Pdci-Rda n'est pas ailleurs mais doit être là où se trouve la famille des Houphouetistes.". C'est pourquoi, il a lancé un appel à tous ceux qui se réclament d'Houphouet Boigny et à tous les autres mouvements de rejoindre le nouveau mouvement pour réécrire ensemble l'histoire de la Côte d'Ivoire.

Aen croire, Daniel Kablan Duncan, après les fêtes de fins d'année des missions seront déployées à l'intérieur du pays pour expliquer, aux populations, leur vision mais aussi entreprendre la réconciliation entre les deux Présidents ( Ouattara et Bédié).

