Cote d'Ivoire: Environnement forestier - Mise en œuvre du projet REDD+ dans la Mé

Le Secrétariat exécutif permanent de la Réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (Redd+) a organisé le 18 décembre, la 4e réunion du Comité de pilotage du projet Redd+, à Adzopé, dans la région de la Mé.

L'objectif, selon le Conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Kouadio Parfait, par ailleurs Responsable des projets du Contrat de désendettement et de développement (C2d) au sein dudit ministère, est de détecter les faiblesses, diminuer la pression sur les forêts de la Mé (130 000 ha dont 65 000 ha pour Mabi et Yaya). Tout en assurant un développement durable des populations locales via la mise en œuvre d'actions de développement territorial (aménagement du territoire, sécurisation foncière) et sectoriel (systèmes de production durable, reboisement, énergie domestique) et faire des propositions constructives pour que la 3e année puisse tenir ses promesses.

Pour sa part, la Représentante de l'Agence française de développement (Afd), Mme Caroline Piquet, a indiqué: « ce qui est testé ici, pourra avoir valeur d'exemple et être étendu à d'autres zones. L'enjeu de cette dernière étape est d'arriver à démontrer des résultats tangibles qui soient à la fois intéressants du point de vue qualitatif mais aussi qui puisse avoir un certain impact du point de vue quantitatif ». Et d'ajouter: « le soutien à l'agriculture, au développement durable, à l'environnement et à la lutte contre le changement climatique fait partie des thématiques importantes de soutien de la France qui détient le fonds C2d et ce projet en est l'illustration ».

Ce projet de développement forestier en guise de soutien a subventionné sept (7) villages à hauteur de 10 millions de F Cfa chacun.

M. Kokora Patrice, Secrétaire général de préfecture d'Adzopé, a remercié la France pour son appui à travers le Contrat de désendettement et de développement (C2d). Avant de déplorer que la Côte d'Ivoire ne dispose plus de couvert forestier. « La Côte d'Ivoire connaît une réduction drastique de sa couverture forestière et la région de la Mé n'est pas épargnée », déplore-t-il.

Il faut souligner qu'afin de restaurer son couvert forestier fortement dégradé et de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique, la Côte d'Ivoire s'est engagée en 2011 dans le mécanisme international de Réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (Redd+).