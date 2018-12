Afrique Australe: Transparence et crédibilité des scrutins du 30 décembre - Les soupçons pèsent sur l'UA et la SADC

Les scrutins du 30 décembre 2018 sont entourés d'un grand suspense. La transparence et la crédibilité sont les indices majeurs sur lesquels on évaluera, au moment opportun, le travail de la Céni. Pour l'instant, la RDC a décidé de se détourner de certains observateurs internationaux, notamment ceux qui n'entrent pas dans son schéma politique. Seules la SADC et l'UA ont reçu l'accréditation pour les prochaines élections. Une politique de deux poids deux mesures qui cache bien des choses. De lourds soupçons pèsent désormais sur l'UA et la SADC.

Jusqu'au bout, Kinshasa s'est cabré sur sa position, refusant toute mainmise étrangère aux élections du 30 décembre 2018. L'Occident, généralement trop critique envers les autorités de la RDC, ont été les plus visées. Non seulement, Kinshasa s'est passé de l'appui financier et logistique des partenaires extérieurs aux élections du 30 décembre prochain, il a également levé l'option de ne pas accepter sur son sol la présence des observateurs occidentaux.

Si l'Occident n'est toujours pas le bienvenu dans le cycle électoral, tous les partenaires extérieurs ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, l'Union africaine et d'autres organisations sous-régionales telles que la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe et la CIRGL (Conférence internationale sur la région des Grands Lacs) ont été les bienvenues sur le territoire congolais.

À Kinshasa, on considère qu'ils ne sont pas gênants. Évidemment, dans l'opinion, ce traitement de faveur dont bénéficient les observateurs de l'UA et de la SADC suscite des réactions en sens divers. Nombre d'observateurs pensent qu'un deal secret lierait Kinshasa à l'UA et à la SADC. Sinon, comment comprendre, estiment-t-ils, qu'un avis de non recevoir ait été réservé à d'autres organisations internationales, notamment l'ONU et l'UE, sans que des organisations africaines ne soient concernées. Il y a bel et bien anguille sous roche.

En effet, depuis un temps, de lourds soupçons pèsent sur l'UA et la SADC. Dans l'opinion publique, l'UA n'a jamais fait l'unanimité quant à sa capacité d'aider les États membres dans la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie. Dans les faits, l'UA fonctionne plus comme un cartel de chefs d'État et de gouvernements qu'une véritable organisation de promotion des valeurs démocratiques en Afrique. Si bien que lorsque Kinshasa accepte de l'associer aux élections du 30 décembre prochain, il y a une bonne raison de soupçonner l'existence d'un accord de protection mutuelle entre les d'eux parties. Quel intérêt Kinshasa a-t-il à se détourner de l'ONU, tout en ouvrant grandement sa porte à l'UA et à la SADC ?

Quoi qu'il en soit, le peuple congolais est bien déterminé à obtenir de bonnes élections le 30 décembre prochain - avec ou sans le regard des partenaires occidentaux. Et, ce n'est ni l'UA ni la SADC qui pourraient le lui empêcher.

Rendez-vous crucial à Brazzaville

Pour créditer la thèse, des sources concordantes annoncent qu'une réunion mixte SADC - CIRGL est prévue cette semaine à Brazzaville, au Congo. Les élections en RDC seront au cœur des discussions. Depuis un temps, le président zambien, Edgar Lungu, qui a en charge le mécanisme de la défense de la SADC, s'active pour mobiliser ses pairs de la région sur la situation de crise qui pourrait subvenir en cas d'embrasement de la RDC, à la suite des élections mal organisées à la fin de cette année. Sans doute, à Brazzaville, il s'agira concomitamment pour la SADC et de la CIRGL de convenir de la stratégie à mettre en œuvre pour non seulement accompagner le processus électoral en RDC, mais aussi contenir une crise postélectorale qui devient de plus en plus prévisible.

Pendant ce temps, à Kinshasa, les deux leaders du CACH (Cap pour le changement), à savoir Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle, et Vital Kamerhe, son directeur de campagne, ont eu des entretiens le samedi 22 décembre au Kempinski Fleuve Congo Hôtel avec la mission de l'observation électorale de la SADC. Rien n'a filtré de cette séance de travail de près de 3 heures, rapporte la cellule de communication de CACH.

La même source indique que la délégation de CACH a eu par la suite une entrevue avec le chef de la mission d'observation électorale de l'UA, Dioncounda Traoré, ancien chef de l'État du Mali. Là encore, rien n'a filtré de cet entretien à huis clos. Sans doute, les élections du 30 décembre, reportées à cette date par une décision de la Céni, ont été au centre des échanges.

Outre les leaders de CACH, d'autres leaders politiques aussi bien de l'opposition que de la majorité au pouvoir ont aussi été reçus par ces observateurs.

Plus que quelques jours nous séparent désormais de la date du 30 décembre. L'opposition, réunie au sein de CACH et de Lamuka, a déjà prévenu qu'elle n'acceptera plus aucun report au-delà de cette date. Le 30 décembre 2018 est donc cette « ligne rouge » à ne pas franchir.

Seules organisations admises à suivre les élections du 30 décembre prochain, l'UA et la SADC n'ont pas droit à la compromission. Leur crédibilité est mise en jeu.