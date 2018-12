Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - La situation des PME ivoiriennes au menu d'un atelier

Les Petites et moyennes entreprises (Pme) jouent un rôle important dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire pourtant elles rencontrent de nombreuses difficultés (problème de financement, problème organisationnel, environnement des affaires).

C'est donc pour tenter de trouver des solutions que la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté a organisé un atelier de réflexion stratégique sur le développement des micro-entreprises et startups, le 13 décembre, à Abidjan-Marcory.

«Cet atelier regroupe les acteurs étatiques et non étatiques en charge de l'entrepreneuriat et des Pme mais aussi des incubateurs, des microfinances. C'est donc un cadre de réflexion pour voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire, et comment ensemble trouver des solutions pour faciliter le développement de ces entreprises: la question de la fiscalité et de l'accompagnement de celles-ci», souligne Magloire N'Dehi, chargé de programmes à la Fondation Friedrich Naumann.

Selon Jean Gosse, chef de service compétitivité et guichet des services à l'Agence Côte d'Ivoire Pme, il existe un cadre juridique et institutionnel qui n'est pas toujours connu par les acteurs du secteur. Ce qui les oblige à demeurer dans l'informel.

Aussi a-t-il présenté la «politique et l'environnement des micro-entreprises et startups» en Côte d'Ivoire.

Ce fut une expérience enrichissante comme en témoigne, Coulibaly Salimata de Microcred qui a participé à cette formation. «J'ai beaucoup appris. J'ai compris que les Pme ont besoin de financement et surtout d'être accompagnées».