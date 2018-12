Cote d'Ivoire: Préparatifs des fêtes de fin d'année - « C'est lent et dur !», constate des commerçants

Comme cette dame, bon nombre de commerçants dénoncent l'ambiance « morose » qui précède cette fête.

Préparatifs des fêtes de fin d'année: « C'est lent et dur !», constate des commerçants

Dimanche 23 décembre 2018, il ne manque que 48 heures pour célébrer la fête de Noël (25 décembre). L'enthousiaste suscitée par cette célébration l'année précédente est bien loin de celle de l'année en cours, constatent des marchands de la commune d'Abidjan.

La galère des commerçants

« Cette année on ne sent pas les fêtes, c'est lent et dur ! Les clientes sont rares... On passe de longues heures d'attente derrières les étalages sans rien vendre», a fait remarquer Mme Clarisse A, vendeuse de pagnes à Abobo, déçue. Comme cette dame, bon nombre de commerçants dénoncent l'ambiance « morose » qui précède cette fête. Toute chose qui est perçue comme un « mauvais présage », pour les chiffres d'affaires, a projeté M. Kodjané Rodrigue, vendeurs de poulets à Abidjan Adjamé. « Rien ne bouge ! Je livre directement les poulets aux employés d'une entreprise de la place. Contrairement à l'année précédente, mes clients hésitent à passer des commandes, sous prétexte qu'ils n'ont pas encore perçu leur salaire de fin d'année... Cela ne m'arrange pas ! ». Le même constat est fait par M. Kan Messi, commerçants de vêtements à Youpougon. A l'en croire, ses articles sont de tendance, avec des nouvelles coupes. Toutefois, « ce n'est pas la grande affluence. L'année dernière, à cette même période, les voies du marché étaient obstruées, l'espace était noir de monde », a-t-il dit.

La galère des commerçants est tout aussi partagée par la population. « C'est tellement dur que, jusqu'à ce jour je n'ai pas encore acheté les jouets de mes enfants... », a fait remarquer M. Moïse K, un commercial à Abidjan. Selon lui, pour éviter les grincements de dents à la maison, il est obligé de trouver « un cadeau de Noël », pour le plus jeune de ses enfants. Contrairement à lui, un parent plus prévoyant a déjà fait les emplettes de ses enfants. "C'est une stratégie que j'ai adoptée pour éviter les périodes de vaches maigres pendant les périodes de célébration des fêtes de fin d'année. J'ai acheté les cadeaux des enfants, les vêtements, depuis le mois d'octobre dernier », a-t-il déclaré.

La traite des coiffeuses

A côté de ce tableau timide, un autre groupe de la population semble pourtant tirer son épingle du jeu, dans cette période de fête. Les tresseuses et les coiffeuses. « Les clientes viennent de partout. En tout cas quand j'arrive le matin, je refuse parfois du monde... A cette allure jusqu'au 24 décembre je risque de faire double tarif... », a envisagé Mlle Grâce Djédjé, à Cocody-Ephrata. Assise sur des bancs de fortune, la file d'attente des clientes de la tresseuse est longue. Mais, elles ne semblent pas découragées par le chaud soleil, et la précarité de ce salon de coiffure en pleine air. « Grâce coiffe bien ! Et elle est accueillante, je préfère patienter ! », a témoigné Mlle Christelle, une gérante d'un bar climatisé. Avant d'ajouter que, contrairement à l'année dernière, elle trouve également que les clientes de Grâce ne sont pas aussi nombreuses que cette année...Par ailleurs, force est de constater que cette ambiance des fêtes qualifiée de "timide" peut se présenter comme un impact de la vente en ligne.

Des ivoiriens adoptent l'achat en ligne

M. Modeste Kouakou, employé dans une entreprise privée de la place, est préoccupée. Il n'a pas encore résolu l'épineux problème de l'achat des jouets...Une préoccupation qu'il partage à l'ensemble de ses collègues. Lorsque l'un d'entre aux lui suggère d'acheter les jouets et les vêtement de ses enfants via internet. "Cela épuise moins et c'est rapide!", a t-il partagé après avoir passé sa commende. avant de fait remarquer que de plus en plus des ivoiriens se tournent vers ce type d'achat.

A quelques heures de la célébration de la naissance de Jésus, le "fils de Dieu", selon les chrétiens, les commerçants ne semblent pas désespérer pour autant. Car ils espèrent que des voeux formulés en cette période "magique" pourront faire grimper leur chiffre d'affaires.