Congo-Kinshasa: La Société civile de la RDC et des mouvements citoyens exigent la démission de Nangaa

Après l'annonce du report des scrutins présidentiel, législatifs nationaux et provinciaux pour une semaine, soit le 30 décembre 2018, par la Centrale électorale, des réactions fusent de partout. La Société civile, conjointement avec 9 mouvements citoyens, à Lucov, Ujrc, Collectif 2016, Eccha-RDC, Mwana Mboka, Lucha, Biso

Peuple, Enougth et Lasdh, ont rejeté en bloc ledit calendrier, enexigeant la démission du président Corneille Nangaa. C'était à l'occasion du point de presse tenu dans l'après-midi du vendredi 21 décembre 2018 dans la commune de Kalamu.

Peu avant la lecture de la déclaration- conjointe, Christopher Ngoy,

coordonnateur général de la Société civile de la RDC, a souligné les manoeuvres de la Commission Electorale Nationale (Ceni) remontent à 2015, lors de la tentative d'organisation référendum préconisé par l'Assemblée nationale, pour ouvrir la voie 3ème mandat du Chef de l'Etat, malheureusement bloqué par détermination de la population congolaise. Et de conclure que régime avait reculé, à la suite des marches de colère organisées travers les artères de la ville de Kinshasa pendant 3 jours, lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 janvier 2015. Ces avaient occasionnées de pertes en vies humaines et des matériels importants.

DECLARATION CONJOINTE DE LA SOCIETE CIVILE DE LA RDC ET LES MOUVEMENTS CITOYENS

La Société civile de la RDC et les Mouvements citoyens ont connaissance de l'annonce par le Président de la CENI, Corneille NANGAA, concernant le report au 30 décembre 2018 élections présidentielle et législatives tant nationales provinciales de ce 23 décembre 2018 telles que prévues dans calendrier électoral du 05 novembre 2017 accepté par tous.

D'emblée, la décision unilatérale de la CENI n'inspire pas car étant non crédible à plus d'un titre.

En effet, elle est prise en flagrance violation de l'accord de Saint-Sylvestre qui garantit le caractère consensuel du électoral.

En outre, l'opinion doit se rappeler que la date du 23 décembre a été retenue péniblement suite à d'intenses pressions aussi bien niveau national qu'international et qu'aller au-delà signifie la voie qui mène à une zone d'incertitudes et à une suffisamment préoccupante.

D'autant plus que le report des élections générales est perçu par peuple congolais comme une tentative de désamorçage de l' populaire vers l'exercice de son droit de souverain conformément à l'article 5 de notre Constitution.

Par ailleurs, rien ne garantit que la nouvelle date du 30 2018 sera respectée, compte tenu de ce précédent fâcheux rendez-vous manqué du 23 décembre 2018, de l'arrêt de la électorale au 21 décembre 2018 sans prolongation correspondante, des défis logistiques à relever ; ce qui pourrait impliquer d' reports de la tenue des élections, voire leur annulation pure simple.

Par conséquent, la Société civile de la RDC et les mouvements citoyens :

- Rejettent donc catégoriquement ce troisième report, après accepté ceux intervenus en 2016 et en 2017, qui par la bouche Président de la CENI engage le pays sur un chronogramme consensuel, au seul bénéfice de la famille politique de l'actuel de l'Etat qui entend demeurer en fonction en cas de la non tenue élections ;

- Lancent un vibrant appel à tout patriote de manifester le 23 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national en rendant massivement aux lieux prévus pour les bureaux de vote afin constater l'état d'avancement du déploiement des matériels ;

- Exigent la démission immédiate et sans conditions de l' Président de la CENI, Monsieur Corneille NANGAA, pour non tenue engagements pris envers la Nation et pour l'entrave par celui-ci droit du peuple congolais à se choisir librement ses dirigeants travers la tenue des élections.

Fait à Kinshasa, le 21 décembre Pour les signataires :

- Société civile de la RDC : Christopher Ngoy - LUCOV : Patrick Kanyinda - UJRC : Terry - Collectif 2016 : Arsène - ECCHA RDC : Chanera Kanyinda - Mwana Mboka : Delorme - LUCHA : Felly - BISO PEUPLE : Gauthier Muller - ENOUGTH : Ben - LASDH : Arnold Kingombe