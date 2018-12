Togo: Régression relative de UNIR, l'UFC la première force de l'opposition, la percée des indépendants

On en sait un peu plus sur les résultats des élections législatives qui ont eu lieu le 20 Décembre dernier au Togo. Selon les résultats provisoires proclamés ce Dimanche soir par le président de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), prof Kodjona Kadanga.

Et comme on pouvait s'y attendre, en l'absence des traditionnels partis de l'opposition regroupés au sein de la C14 qui a boycotté ce scrutin, face à des adversaires moins disants, le parti au pouvoir UNIR conserve sa majorité, avec 59 sièges enlevés, soit une régression de deux sièges comparativement à la législature précédente, et ne dispose pas toujours à elle seule de majorité confortable pour faire passer certains textes surtout ceux qui exigeraient au moins les 4/5 des des députés (soit 72) à l'Assemblée nationale. Il devra donc composer avec les autres partis ou listes d'indépendants qui ont pu accéder à l'Assemblée nationale.

Selon les résultats proclamés et qui restent à être confirmés ou infirmés par la Cour Constitutionnelle, c'est l'UFC qui est la deuxième force au parlement avec seulement six sièges enlevés. Il est suivi du NET de Gerry Taama et du MPDD de lancien Premier ministre, Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo et aussi de la.liste indépendante, CRAD qui ont obtenu chacun, 3 sièges. Alors vient le lot des listes indépendantes de deux sièges à savoir Bâtir, Dounényo, Alolédou, Hysope Pour construire et LIR (Liste Indépendants pour la République). Dans le lot des partis et listes qui ont récolté seulement un siège symbolique, il y a le PDP de Bassabi Kagbara, le MRC d'Abass Kaboua, Nouvelle Vision de Dr Aubin Thon et Conscience Patriotique.

On retient comme autres leçons, la percée des indépendants qui s'en sortent avec 18 sièges et le grand absent ou la grande déception qui restera certainement la CPP de Francis Ekon qui n'a pu enlever le moindre siège.

Voici le récapitulatif des sièges attribués au terme des résultats dans les 30 Circonscriptions électorales :

UNIR : 59 sièges

UFC : 6 sièges

NET : 3 sièges

MPDD : 3 sièges

CRAD : 3 sièges

BÂTIR : 2 sièges

DOUNENYO : 2 sièges

ALOLÉDOU : 2 sièges

HYSOPE : 2 sièges

POUR CONSTRUIRE : 2 sièges

LIR : 2 sièges

PDP : 1 siège

MRC : 1 siège

AVÉ EN MARCHE : 1 siège

NOUVELLE VISION : 1 siège

CONSCIENCE PATRIOTIQUE : 1 siège