Afrique: L'ANAPI participe au Forum Afrique 2018 et à la première Foire Commerciale Intra-Africaine

Une délégation de l'ANAPI conduite par le Directeur Général Adjoint, Madame Rose-Dorée BOKELEALE Ebeta, a pris part à deux grands évènements organisés successivement dans le continent Africain , à savoir : le Forum Afrique 2018 organisé du 8 au 9 décembre à Sharm el-Cheikh , sous le haut patronage du Président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, en collaboration avec l'Agence Régionale d'Investissement (RIA) du COMESA et la première Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF), organisée par la Banque africaine d'import-export Afreximbank tenue au Caire, en Egypte du 11 au 17 décembre 2018 .

En sus de l'ANAPI, il a été noté la présence de l'Ogefrem, de la Rawbank et du Commerce Extérieur dans la partie Congolaise.

Le Forum africain 2018 qui avait pour thème : «Leadership audacieux et engagement collectif : renforcer les investissements dans l'environnement en Afrique » a connu une participation d'environ 3.000 entrepreneurs africains et de plusieurs personnalités, notamment des Chefs d'Etat et des gouvernements, des ministres, des hommes d'affaires et investisseurs, ainsi que d'autres éminentes personnalités d'Egypte et d'Afrique.

Ce Forum constitue un des grands rassemblements d'investissements du continent susceptible d'offrir des opportunités d'investissement disponibles devant contribuer à la réalisation d'une croissance durable et inclusive, à la mise en place de grands projets, à l'amélioration du niveau de vie et à l'éradication des problèmes auxquels est confrontée l'Afrique tel que la pauvreté, etc.

L'objectif ultime était d'instaurer une coopération efficace et responsable entre les Etats africains en vue du développement intégral du continent.

Parmi les thèmes développés au cours de cet événement, il convient de mentionner : « Journée des jeunes entrepreneurs », et ceux en rapport avec les politiques des pays africains notamment, dans le domaine de l'entrepreneuriat en Afrique et autres, lesquels visent notamment le renforcement des systèmes économiques régionaux en Afrique. Il a également été organisé des séances de travail sur l'autonomisation des femmes africaines, avec une table ronde sur l'importance de l'égalité des sexes pour réaliser les progrès de l'Afrique et une session sur la connectivité énergétique (avancées et challenges) à travers l'Afrique ont été organisées.

A l'issue du Forum Africain 2018, la délégation de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) a pris part à la première édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF) organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et le gouvernement égyptien, du 11 au 17 décembre au Caire (en Egypte) . Ladite édition avait pour thème principal : «Transformer l'Afrique».

Cette foire commerciale de 7 jours, s'est établie en une plateforme de partage d'informations sur le commerce, l'investissement et le marché en vue de permettre aux acheteurs et aux vendeurs, aux investisseurs et aux pays de se joindre, de discuter et de conclure des accords commerciaux. Ladite foire a également permis aux exposants de présenter leurs biens et services, d'entreprendre des échanges interentreprises (B2B) et de conclure des accords commerciaux permettant l'entrée sur un marché unique de plus d'un milliard de personnes au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Cette Foire Commerciale Intra-Africaine a connu la participation de 2000 exposants et 70.000 visiteurs, et a été l'occasion de la signature d'accords commerciaux d'une valeur de plus de 27 milliards de dollars. C'est au regard des enjeux majeurs que représentait cet événement que la RDC n'a pas voulu être absente à ce grand Forum.

Plusieurs questions à l'ordre du jour ont été débattues, notamment celle de l'amélioration de l'environnement des affaires sur le Continent Africain visant à favoriser le financement du commerce intra-africain.

Cette foire se présente comme un moyen de réduire le déficit d'accès à l'information sur le commerce et le marché du continent entre les différents acteurs du commerce africain afin de promouvoir le commerce intra-africain.

