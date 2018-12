Burkina Faso: Présidentielle 2020 - Le KDO est né pour accompagner Kadré à Kosyam

Le Mouvement pour la candidature à l'élection de son excellence Kadré Désiré Ouédraogo (MKDO-2020), a animé un point de presse le 22 décembre 2018, à Ouagadougou.

Face aux Hommes de médias, Adama Ouédraogo, son porte-parole, n'a pas caché leur intention et a même déclaré son soutien à la candidature de Kadré Désiré Ouédraogo à l'élection présidentielle de 2020. Ce dernier est vu comme le visionnaire attaché à l'intérêt général de son pays et capable d'instaurer une politique de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.

« Le Burkina Faso est à la croisée des chemins, un pays comme un bateau en panne au milieu des eaux agitées, ne sachant où aller. Et dans ce bateau, tous les passagers semblent être des capitaines », a déclaré Adama Ouédraogo, porte-parole du MKDO-2020. A l'entendre, le Burkina Faso est confronté à une insécurité croissante et latente, à un incivisme galopant à tous les niveaux et à une morosité économique.C'est fort de ce constat que le MKDO a vu le jour. Cette organisation citoyenne entend s'assumer en suscitant la candidature de l'homme qu'elle estime être capable d'apporter un nouveau souffle au pays des Hommes intègres.

Par ailleurs, il a indiqué que le Burkina Faso d'aujourd'hui, n'a plus besoin de la politique politicienne, mais d'une politique dans laquelle chacun mérite la place qui est la sienne et d'un homme d'Etat qui a de la vision, capable de fonder les assises d'un développement durable. A son avis, il faudra une personne capable de défendre dignement le pays et son peuple dans les instances sous- régionales, régionales et internationales. « Nous constatons que les projets de société des candidats, jusque-là, ne pourront jamais bâtir un développement durable, du fait qu'ils sont limitatifs et n'engagent que le régime qui les a conçus. C'est pourquoi nous prêtons le serment de travailler, sans relâche, pour rendre effective la candidature de Kadré Désiré Ouédraogo à la présidentielle de 2020 et lui assurer une victoire éclatante », a soutenu le porte-parole Adama Ouédraogo.

A l'issue de cette conférence, le porte-Parole a signifié que la pire des situations que traverse le Burkina Faso de nos jours, dénote de l'incapacité de toute la classe politique à dépasser ses intérêts égoïstes pour promouvoir le développement durable pour tous. Et d'ajouter que les hésitations, les tâtonnements dans une gouvernance sont sources d'incertitudes pour les citoyens.« Kadré Désiré Ouédraogo est celui qui peut répondre aux aspirations du peuple burkinabè. Cet homme sociable, travailleur infatigable, pétri d'expérience, et très attaché à l'intérêt général de sa nation, une fois à la tête de l'Etat, pourra apporter des solutions idoines aux multiples problèmes que connaît notre pays », a argué le porte -parole Adama Ouédraogo.

L'on retiendra qu'au cours de la rencontre, le mouvement a confié que l'homme en question ignore leur volonté qui est de voir sa candidature à l'élection de 2020. Mais ils entendent mener des démarches en leur faveur. « Nous lançons un vibrant appel à tous les Burkinabè de l'intérieur et de l'extérieur, partageant les mêmes convictions que nous, à s'organiser dans leurs localités à travers des mouvements, pour une plus grande mobilisation. Nous prions M. Kadré Désiré Ouédraogo d'accepter notre sollicitation pour apporter sa contribution à l'épanouissement de notre peuple », a souhaité le porte-parole Adama Ouédraogo