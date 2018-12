Burkina Faso: Congrés du Paris - Des militants exclus

Le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité (PARIS) a tenu son 3e congrès ordinaire le dimanche 22 décembre dernier à Ouagadougou. L'ordre du jour a essentiellement porté sur cinq points. C'est notamment, l'exclusion de 6 membres fautifs du parti, la révision des textes, des échanges sur l'alliance entre le PARIS et le PDCI-RDA, le renouvellement du bureau et les divers.

Six membres dit fautifs exclus du Parti républicain, pour l'intégration et la solidarité (PARIS), dont Goungounga Roland Désiré qualifié de personna non grata (voir la liste dans l'encadré 1). C'est ce que nous a confié le secrétaire général du PARIS, Bako Inoussa. Selon le président du nouveau bureau, Roland Tondré, ces derniers se sont usurpés en s'inscrivant en faux avec un détournement de fonds. Ils avaient aussi l'intention de s'enquérir de la gestion du parti. Suite à la crise qui a duré deux ans et qui mettait en mal les actions du PARIS, ce congrès a constitué une instance de consensus et de renouvellement du bureau. En effet, après avoir passé en revue les textes qui régissaient l'ancien bureau, le parti a fait passer le nombre des membres du bureau de 21 à 63 en vertu de l'article 29.

Le nouveau président du PARIS félicite ses camarades élus membres du bureau avant de leur rappeler à toutes fins utiles que le président n'est qu'un maillon de la chaîne. « Chaque militant et sympathisant peut et doit lutter pour ne pas être le maillon le plus faible, car chacun peut aussi bien apporter sa pierre au parti que de contribuer à le détruire », a-t-il interpellé. L'autre grande décision que l'on peut retenir de ce congrès, c'est la relecture des textes en vertu de l'article 31. En effet, les congressistes ont décidé que les congrès qui se tenaient chaque trois ans se tiendront désormais tous les cinq ans. Concernant le point sur l'alliance entre le PARIS et le PDCI-RDA de la Côte d'Ivoire, il ressort que les congressistes ont décidé unanimement d'aller en alliance avec le parti ivoirien. « Nous avons lancé un appel à la candidature du leader Henry Kona Bédié pour la réconciliation, qui est sans doute un homme de sagesse », a indiqué le nouveau président Roland Tondré.

Elu pour un mandant de 5 ans, le président et son équipe entendent s'engager solennellement à prendre toutes les dispositions utiles pour relever les défis actuels, à savoir animer la vie du parti contre vents et marées, et lui permettre de bien jouer sa partition dans l'animation de la vie politique du pays. « Notre pays fait face à d'énormes difficultés ; c'est pourquoi durant notre mandat, nous avons l'ambition d'œuvrer pour la paix, la cohésion sociale et pour la réconciliation des fils et filles du Burkina. Après cette crise qu'a connue notre parti, nous allons travailler à remettre en place des nouvelles sections pour conquérir notre place au niveau de la classe politique du Burkina », a souligné le président Roland Tondré.

Pour atteindre ses objectifs et assurer la mission qu'il s'est assignée, le président du nouveau bureau a annoncé la mise en place d'un programme qui comportera une série d'activités. Il s'agit, entre autres, de l'organisation d'un congrès extraordinaire du parti courant le 1er semestre de l'année 2019 afin de l'investiture d'un candidat à la présidentielle, la mobilisation des militants sur toute l'étendue du territoire, du renforcement de la gestion administrative du parti et de la formalisation d'une alliance du parti avec le PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié. « Notre programme, nous allons le présenter à l'élection de 2020 », foi du président Roland Tondré.

Listes des membres exclus

-Compaoré Franck

-Congo Séverin

-Sawadogo T. Serge

-Ouédraogo Madi

-Tiendrebéogo Mahamadi

Les membres clés du nouveau bureau

- Président : Roland Tondré

- 1er vice-président : Bakayoko Adama

- 2e vice-président : Kientéga Sylvain

- 3e vice-président : Tiendrébéogo Frédéric

- 4e vice- président : Ouédraogo Bibata

- 5e vice-président : Samandin Tang-Naba

- Secrétaire général : Sawadogo Edouard

- 2e Secrétaire : Bako Inoussa

- 3e Secrétaire : Nikiéma Boukary