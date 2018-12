Ile Maurice: Noël - Bye-bye Cilida, bonjour shopping !

Comme tous les autres, Anita Dabee a cru que Cilida allait tout gâcher. Mais ce n'était que partie remise. «Vendredi et samedi, c'était très moche. Mais, ce dimanche, je suis très très contente», confie la commerçante de Goodlands. En effet, une fois l'alerte cyclonique levée hier, dimanche 23 décembre, toute une vague humaine a déferlé dans les magasins, supermarchés et hypermarchés.

Le temps était au beau fixe après la morosité de ces deux derniers jours. Dans certaines régions, le soleil était même au rendez-vous. À Goodlands, dans la capitale, notamment dans les rues La Corderie, Louis Pasteur, La Reine, Desforges... à Bagatelle... C'était la ruée vers les magasins, marchands de rue et centres commerciaux...

L'inquiétude de Mico, commerçant à Port-Louis, a décuplé avec l'arrivée du cyclone. Ces deux jours, les magasins ont dû fermer leurs portes plus tôt, car «à Port-Louis, dès qu'il commence à pleuvoir, les gens commencent à s'en aller et cela a été le cas vendredi et samedi». En outre, la vente a baissé comparée à l'année dernière. «Les gens n'achètent plus sans réfléchir. Ils connaissent leurs priorités», confie Mico.

Mais, au final, la foule était au rendez-vous hier. «Dès que l'alerte a été enlevée, nous en avons profité pour venir à Port-Louis pour faire nos achats», confie Roshni Narain, que nous avons rencontrée à la rue La Corderie. Chaque année, explique-t-elle, c'est la tradition : elle fait son shopping ici et pas ailleurs.

Mais pour d'autres, ces derniers jours, c'était business as usual. Comme à Bagatelle. Anne Laure et Joana de Run Beach confient que les commerçants du centre commercial n'ont pas été trop affectés par le cyclone. «Comme c'est un lieu bien à l'abri, les clients sont venus et nous avons bien travaillé. Aujourd'hui toutefois, nous accueillons encore beaucoup plus de monde», concèdent-elles.

Shopping express

Ricardo Tannen explique, lui, que durant ces deux jours, il a préféré ne pas prendre de risque de sortir avec ses enfants par un temps pluvieux. Au final, ce shopping express n'est-il pas plus stressant à cause de Cilida ? Non, répondra Magini Seethian qui n'a pu jusqu'ici faire son shopping parce qu'elle a travaillé vendredi et samedi. Du coup, elle profite du dimanche pour faire ses achats en famille.

Puis, il y a le shopping de dernière heure, incontournable pour les retardataires. Ou ceux qui veulent tout simplement plonger dans l'ambiance. Et faire leurs achats de fin d'année. Les plus jeunes se ruent vers les magasins de vêtements. Les femmes, des produits de maison tels que fleurs artificielles, paillassons, rideaux, tapis ou nappes... Il n'y en a donc pas que pour le shopping de Noël !

Quoi qu'il en soit, la chaleur n'aura pas découragé plus d'un. Et ce sont les marchands de sorbets qui opèrent à la rue Corderie qui se réjouissent. «Les Mauriciens vont certainement rattraper leur retard et nous allons faire de bonnes affaires surtout avec cette chaleur» confie Ali, tout sourire.

Dans les food-courts également, les longues files d'attente se faisaient voir. «Je suis dans la queue depuis 30 minutes et je suppose que je dois attendre encore», raconte Shenaz Toorabally qui était en compagnie de ses enfants, prenant son mal en patience.

La bonne humeur a également gagné les marchands ambulants. Eux, fermeront boutique quand le client décidera. «Il n'y a pas d'heure de fermeture. Tant qu'il y aura des clients nous serons toujours là», affirme Eshan, indémontable.