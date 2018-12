Afrique de l'Ouest: BRVM Fintech Innovation Challenge - Les quatre lauréats connus

Eli Macaire Zokoou de Côte d'Ivoire, Tibank ; - William Tété Amouh du Bénin, Paychap ; - Brian Ifoni Idoussou du Togo, Richbourse ; - Cédric Arthur Yao de Côte d'Ivoire, Fetish sont les lauréats du concours « BRVM FINTECH INNOVATION CHALLENGE ». La cérémonie de présentation des quatre lauréats s'est déroulée à Abidjan le 21 décembre dernier.

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a présenté les quatre lauréats de son concours « BRVM FINTECH INNOVATION CHALLENGE ». La rencontre s'est tenue sous la présidence de Claude Isaac DE, ministre ivoirien de l'Economie Numérique et de la Poste. Lancé du 18 septembre dernier au 17 octobre 2018, le concours «BRVM FINTECH INNOVATION CHALLENGE », renseigne un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise(Lejecos) , a enregistré trente-six (36) dossiers de candidature. Ces dossiers, explique-t-on, ont fait l'objet d'un dépouillement et d'un examen minutieux par un jury composé de spécialistes afin de présélectionner les projets innovants qui ont le potentiel de

contribuer à relever les défis-métiers des services financiers dans la sous-région. Quatre Projets ont retenu l'attention du Jury. Il s'agit des projets portés par : - Eli Macaire ZOKOU de Côte d'Ivoire, TIBANK ; - William Tété AMOUH du Bénin, PAYCHAP ; - Brian Ifoni IDOUSSOU du Togo, RICHBOURSE ; - Cédric Arthur Yao de Côte d'Ivoire, FETISH. «Ces quatre lauréats bénéficieront d'un accompagnement de la BRVM et de ses partenaires NSIA BANQUE, Hudson & Cie, CGF Bourse et Atlantique Finance sur une période de 12 mois pour mener à bien leurs projets. A travers son laboratoire des technologies financières, la BRVM souhaite accompagner le système financier sous-régional dans l'innovation et l'anticipation sur les disruptions futures », renseigne la même source.

Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, directeur général de la Brvm et du DC/BR, a saisi l'occasion de cette cérémonie pour « exhorter les acteurs du secteur financier, dans leur différents rôles et responsabilités, à accompagner activement le développement d'un environnement FinTech dans la zone UEMOA afin de créer un écosystème financier plus compétitif et plus inclusif pour les consommateurs, mais surtout plus à même d'impulser un développement durable des pays de l'Union ».

Pour rappel, le concours "BRVM FINTECH INNOVATION CHALLENGE" était ouvert aux jeunes talents, personnes physiques âgées de 18 à 40 ans ou startups établies dans la région UEMOA, qui étaient porteurs de projets innovants ou de thèmes de recherche d'intérêt dans la FinTech. Portée sur les fonts baptismaux le 18 décembre 1996 à Cotonou, la Brvm est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l'Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participations (actions), la BRVM propose l'émission et la négociation de titres de créance (obligations).