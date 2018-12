Cote d'Ivoire: Arbre de Noël de Children Of Africa - Dominique Ouattara gâte 15.000 enfants

Les petits invités de Madame Dominique Ouattara ont passé un après-midi de rêve. Ils ont pu découvrir les châteaux gonflables et les jeux spécialement exposés pour eux.

L'Arbre de Noël 2018 de la Fondation Children Of Africa a eu lieu ce samedi 22 décembre 2018, dans le jardin du Palais Présidentiel du Plateau. Pour cette édition, ce sont 3.000 enfants venus des quartiers d'Abidjan, de 17 organisations et Associations, des sociétés partenaires, des Ministères, des Ambassades, de la Présidence et de le Presse qui ont participé à ce moment de communion autour de l'esprit de Noël. En plus de ces enfants, Madame Dominique Ouattara a permis également à 10.000 enfants de l'intérieur du pays de célébrer la magie de Noël grâce aux arbres de Noël éclatés. Ce sont donc au total 15.000 enfants qui ont pu partager un moment de rêve grâce aux Arbres de Noël de Children Of Africa.

Les petits invités de Madame Dominique Ouattara ont passé un après-midi de rêve. Ils ont pu découvrir les châteaux gonflables et les jeux spécialement exposés pour eux. En plus, les clowns des Bouldegums, des personnages des contes et des bandes dessinés tels que le Chat Potté et Dingo ont donné un cachet spécial à la fête. La cerise sur le gâteau a été l'arrivée en hélicoptère du Père Noël.

Ako Marie Emmanuelle, élève de 9 ans en classe de CM2 venant d'Anyama a, au nom de tous les enfants présents, remercié Madame Dominique Ouattara pour la joie et le bonheur qu'elle procure aux enfants. «(... ) Vous êtes une maman unique. Chaque année, vous nous apportez la joie. Merci pour ces moments magiques », a-t-elle remercié.

Madame Dominique Ouattara s'est réjouie de passer ce moment en compagnie de ses enfants. En mère attentionnée, elle a tenu à leur traduire tout son amour et son affection. «La période de la fête est l'occasion pour moi de passer du temps avec vous et vous offrir des cadeaux. Nous avons l'occasion à cette saison, de partager d'inoubliables moments de bonheur dont nous gardons le souvenir tout au long de l'année. Ce sont des instants que j'affectionne particulièrement », a-t-elle partagé.

Les notes musicales de cette cérémonie ont été assurées par les artistes en vogue. Madame Dominique Ouattara a offert un somptueux cocktail à ses petits invités pour mettre fin à cette édition 2018 de l'Arbre de Noël.