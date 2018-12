Gabon: LBV - Célébration de la 4ème édition des Journées du Pasteur

La Révérende Prophétesse Ana Mendez Ferrell et son époux, le Révérend Emerson Ferrell sont à Libreville depuis hier, dimanche 23 décembre 2018, dans le cadre de la célébration de la 4ème édition des Journées du Pasteur, démarrées depuis le jeudi dernier.

Le couple Ferrell vient animer un programme d'enseignement dénommé " Ecole du Ministère de qualité", destiné aux responsables d'églises. Le programme s'inscrit dans le cadre des activités relatives aux Journées du Pasteur, organisées par l'Eglise Chapelle de Vie.

Avec plus de trente ans d'expérience dans plus de soixante pays, les animateurs de ce programme partageront leur expérience avec les leaders religieux du Gabon.

La Prophétesse et son époux animeront également, les 26 et 27 décembre, au gymnase d'Oloumi, un grand séminaire prophétique de miracles et de guérisons ouvert au grand public. « Nous sommes ici pour proclamer la bonne parole afin de susciter les délivrances, les guérisons et les miracles. Nous allons expérimenter la manifestation de la lumière qui va changer la vie de plusieurs personnes » a déclaré la Révérende lors de son arrivée à l'aéroport international Léon Mba. « Certaines personnes sont frustrées parce qu'elles n'avancent pas dans leur vie. Nous voulons leur aider à entrer dans une autre dimension de la prophétie. Nous allons faire en sorte que Dieu se manifeste dans leur vie comme il l'a fait pour nous. Que vous soyez chrétiens ou non chrétiens, nous vous attendons au gymnase d'Oloumi, c'est gratuit » a-t-elle conclu.

Pour le Révérend Emerson Ferrell, « Dieu peut faire beaucoup plus que ce que vous imaginez dans votre vie et c'est votre foie qui fait en sorte qu'il se manifeste. Il est également intéressé par chaque aspect de votre vie et c'est cela que nous venons démontrer ».

Ana Mendez Ferrell est titulaire d'un doctorat en théologie (éducation pastorale), obtenu à l'université de Californie. A travers son ministère « Voice of the light » (La voix de la lumière), elle organise des conférences dans le monde entier et diffuse une émission télévisée hebdomadaire sur TBN Latin America. Elle a mené, avec son équipe, une expédition importante sur le Mont Everest en 1997, ayant conduit à un très grand impact sur la " fenêtre 10/40" (la région la moins évangélisée du monde), ou des milliers d'églises ont déjà été construites, après cette prise. Elle était aussi Coordinatrice de l'opération " Palace of Queen", la première initiative de prière mondiale à laquelle 75% de nations ont participé. Auteure à succès, plusieurs de ces livres ont été traduits dans plus d'une dizaine de langues.