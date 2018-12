Gabon: OGOOUE-LOLO - 450 calculatrices pour les élèves de Terminale des lycées et collèges de Koula-Moutou

Offrir une éduction et une formation de qualité pour aboutir à la réussite et surtout à l'excellence, c'est l'objectif visé par Le mouvement « On s'engage », présidé par Severin Joe Malph Divassa, dans son projet « aide à la réussir » et parrainé par Hugues Mbadinga Madiya. Ce mouvement associatif vient de gratifier 450 calculatrices scientifiques aux élèves de Terminale des lycée et collège de Koula-Moutou. La cérémonie de remise de ces machines a eu lieu ce 21 décembre au sein des différents établissements secondaires de la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo.

C'est au total, 450 élèves de classe de Terminale qui viennent de bénéficier des calculatrices scientifiques en ce mois de décembre 2018 comme cadeau de Noël. Un engagement pris par Severin Joe Malph Divassa, président du Mouvement « On s'engage » et soutenu par Hugues Mbadinga-Madiya, parrain de l'évènement. Un acte qui pour eux, s'inscrit dans l'optique de venir en aide aux apprenants. Ce geste, aussi minime soit-il, vise selon eux, « une éducation, une formation, une réussite et l'excellence de qualité ».

Cette dotation, de quatre cent cinquante (450) machines scientifiques aux apprenants de Terminale, réjouit les responsables des différents établissements secondaires. Il s'agit du Lycée d'Etat Jean-Stanislas Migolet, du Lycée privé David Mickomba, Lycée privé Moutou-Mambo et du Collège Notre Dame de la Salette. Ces différents chefs d'établissements ont d'ailleurs salué l'initiative et ont unanimement encouragé les initiateurs à pérenniser de telles actions. Les proviseurs de la capitale du Chef-lieu de la province de l'Ogooué-Lolo, ont apprécié ce geste à sa juste valeur.

Hugues Mbadinga Madiya, parrain de l'évènement, a tenu à rendre hommage aux membres du Mouvement « On s'engage » pour cet élan de solidarité et surtout, pour leur projet « Aide à la réussite ». Pour lui, ces jeunes sont un exemple à suivre. Aussi, a- t-il appelé les futurs bacheliers à travailler, à se concentrer sur leurs études, car chaque chose en son temps. Ces candidats au Baccalauréat ont bénéficié des conseils et des orientations du parrain. « J'ai été contacté par les responsables du mouvement On s'engage. Je ne pouvais rester insensible face à une telle demande, vue qu'elle concerne l'éducation de l'élite de demain. J'ai répondu sans hésiter à l'appel de ce projet qui s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba. J'invite les bénéficiaires à la même occasion, d'en faire bon usage et surtout , vous inviter à plus d'ardeur au travail qui aboutir sans doute au succès en fin d'année » rappelle le parrain.

Reconnaissants, les élèves ont salué la générosité des donateurs. Cherelle Moughola, par exemple, élève en classe de terminale B, a, au nom de son Lycée David Mickombo, du corps administratif et au nom de l'ensemble des élèves, remercié de tout cœur ce geste aussi noble des donateurs. Elle a également promis au parrain et aux donateurs que ses amis et elle ferons un bon usage des calculatrices et qu'ils travailleront pour l'obtention de leur sésame de fin d'année. « Nous vous remercions beaucoup. Nous vous considérons comme notre père Noël sans tunique rouge et blanc, ni barbe blanche » lance un élève dans la foule, comme pour manifester sa satisfaction.

A des fins utiles, le Lycée d'Etat Jean Stanislas Migolet a reçu 200 calculatrices, Notre Dame de la Salette 50, Lycée Privé Moutou-Mambou 100, Lycée Privé David Mickombo 100 pour un total net de 450 élèves inscrits en classe de Terminale à Koula-Moutou.Severin Joe Malph Divassa et les membres de son mouvement comptent poursuivre leurs différentes actions pour venir en aide à leur prochain.