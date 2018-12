Afrique: Coupe de la CAF - Le bateau Dcmp chavire au stade Félix Houphouët-Boigny

Le bateau Dcmp a chaviré samedi 22 décembre, au stade Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, heurté à un iceberg nommé San Pedro, en match retour des 16ème de finales de la 15ème Coupe de la Confédération. Score du match : 2 buts à 0. Une grande déception dans les fiefs des supporteurs de la grande famille vert et blanc, qui assistent avec impuissance chaque année à l'élimination de leur chère équipe juste au début de la compétition. Pour la énième fois, le Daring Club Motema Pembe n'a pas réussi à franchir la zone rouge en compétitions interclubs de la Caf.

La saison passée, Dcmp a été éliminée par Deportivo Niefang de la Guinée-équatoriale toujours en 16ème de finales dans presque les mêmes circonstances. Au match aller, dans ce même stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, Dcmp avait été tenu en échec par le même score (1-1), et au retour dix jours plus tard, Motema Pembe ira perdre (0-1). Et l'aventure s'arrêta, pointant du doigt comme toujours en cas de défaite, l'entraîneur de l'équipe, Otis Ngoma à l'époque.

Pour pallier alors à cette problématique de coaching, le comité de direction que dirige le nouveau président Hassan est allé chercher un oiseau rare en Europe, le coach Andrea Agostinelli, de nationalité italienne. Le technicien blanc a pris officiellement ses fonctions le 25 août 2018, au centre Baudouin Kurara Mpova, dans la commune de la N'sele, à Kinshasa. Andrea Agostinelli s'est fait accompagner par ses deux compatriotes italiens, Emmanuel Bottoni nommé entraîneur adjoint et analyste tactique, puis Matteo Basile, préparateur physique.

En dépit de tous ces efforts, et surtout que l'on sait bien :"Daring uni est imbattable", l'objectif recherché n'est toujours pas atteint.

Le comité doit encore rentrer au labo, voir comment rectifier les tirs pour l'année prochaine.

Mazembe en phase de groupe

Le Tout-Puissant Mazembe Englebert de la RDC s'est qualifié pour la phase de groupe de la 23ème Ligue de champions de la Caf, samedi, au stade Levy Mwanawasa, à Ndola, après son match nul contre Zesco United 1-1, en match retour des 16ème de finales. Au match aller joué il y a une semaine, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, les Corbeaux avaient fait l'essentiel en s'imposant sur la marque de 1-0. Déterminés à prendre leur revanche dans ce match retour, les locaux très tôt (13ème), ont ouvert le score par l'entremise du joueur John Chingandu et ont dominé la partie jusqu'à la fin de la première période. Au passage, les Corbeaux ont raté même un pénalty.

A la reprise, Pamphile Mihayo et ses hommes qui ont bien fait la lecture du jeu pendant la pause, sont directement revenus avec un but, une égalisation signée Trésor Mputu. Et la suite, le TP Mazembe a conservé son avantage jusqu'au dernier coup de sifflet final.

Le club congolais attendra jusqu'au 21 janvier prochain, date prévue pour le tirage au sort pour connaître ses adversaires de poules.

Nyuki éliminé

Par contre l'AS Nyuki de Butembo, un des représentants de la RDC à la Coupe de la Confédération, a été éliminée de la 15ème édition de cette compétition, vendredi, au stade 11 novembre, à Luanda, en Angola, après sa défaite devant Petro Athletico clube (0-1), en match retour des 16ème finales. A l'aller, l'équipe de Butembo avait également perdu sur le même score (0-1), au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

AS Nyuki qui est à sa première participation à ces genres de compétitions, avait éliminé à son tour le club sud-soudanais Al Ahly Shendi en préliminaires (0-1/1-0 tab 3-1).