Congo-Kinshasa: Elections du 30 décembre 2018 - Les Jeunes de l'ECIDE mettent en garde contre un énième report !

La coordination nationale de la ligue des Jeunes de l'Engagement Citoyen pour le Développement, ECIDE, n'est pas passée par quatre chemins afin de dénoncer le report des élections par la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, jadis prévues pour le 23 décembre 2018 et, à ce jour, postposées au 30 décembre courant. Ces Jeunes du parti cher à Martin Fayulu ont haussé le ton, le samedi 22 décembre 2018, lors d'une déclaration rendue publique dans laquelle ils mettent en garde la CENI et le Gouvernement congolais contre un énième report.

Nul n'ignore, en effet, les différentes raisons avancées par la CENI, à travers son Président, Corneille Nangaa, le jeudi 20 décembre dernier, lors du point presse tenu au siège de cette institution d'appui à la démocratie qu'il chapeaute, pour justifier ce report. Selon les Jeunes de l'ECIDE, toutes ces raisons ne tiennent pas debout notamment, celle relative à l'incendie qui s'est déclaré dans son principal entrepôt situé à Kinshasa. A les en croire, la CENI et ses animateurs ont montré leur incapacité et manque de volonté pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes.

Ainsi, préviennent-ils la CENI que ce report soit le tout dernier. « Nous rappelons à Monsieur Nangaa que cet ultime report est effectivement le dernier et ne souffrira d'aucune dérogation quelles qu'en soient les circonstances. Faute de quoi, il en tirera toutes les conséquences ; car la jeunesse congolaise est résolument engagée à prendre son destin en mains et à mettre fin à cette vaste blague qui n'a fait que durer », soulignent-ils. Avant de finir, la coordination nationale de ce parti de l'opposition demande à la jeunesse et au peuple congolais, en général, à faire un choix judicieux le dimanche 30 décembre prochain.