Algérie: Une campagne de sensibilisation en faveur des conducteurs de motocyclettes

Alger — La Gendarmerie nationale (GN) a lancé samedi dernier une campagne de sensibilisation, au profit des conducteurs de motocyclettes, dans le but d'attirer l'attention sur les accidents de la route dans lesquels est impliquée cette catégorie de conducteurs, a indiqué un communiqué de ce corps de sécurité.

Sous le slogan "Mettre le casque = sauver votre vie", le Commandement de la Gendarmerie nationale a lancé cette campagne de sensibilisation du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019.

"En dépit de l'enregistrement d'une baisse du nombre des accidents de la route, des morts et des blessés durant les onze premiers mois de l'année 2018, les services de la Gendarmerie nationale ont constaté l'implication des conducteurs de motocyclettes dans 974 accidents de la route", a constaté la même source.

Ce chiffre représente 12,30% du nombre total des accidents enregistrés, "sans oublier le relèvement de 24.832 infractions liées au non port du casque de sécurité", a ajouté la même source.

Ce "comportement" augmente le risque de blessures lors de la survenue d'un accident et représente un "indicateur grave qui mérite d'être pris en considération", a noté la même source, ajoutant que "c'est ainsi qu'est venue l'idée d'organiser cette campagne afin de mettre la lumière sur les comportements négatifs et inappropriés des conducteurs de motocyclettes et plus particulièrement la tranche des jeunes".

La campagne consiste en la mise en exergue de l'importance du port du casque de sécurité, les résultats dramatiques de l'excès de vitesse, l'impact des man£uvres dangereuses sur la route (dépassements dangereux, la circulation dans les sens interdits, la conduite sur une seule roue) les risques liés au transport de plus d'un passager.

Il s'agit également de mettre en avant les procédures juridiques sanctionnant la non détention des papiers nécessaires à la conduite de motocyclettes, le dérangement des usagers de la route et la provocation d'embouteillages résultant de l'organisation de courses non autorisées sur les routes publiques et la circulation sans pot d'échappement et les risques de la circulation nocturne sans allumer les feux, notamment dans les régions où l'éclairage est absent.

Enfin, les unités de la Gendarmerie nationale à travers les 48 wilayas du pays, assurent une "disponibilité permanente", de jour comme de nuit, dans le but de prendre en charge les appels des citoyens, fournir l'aide et l'orientation via le numéro vert 10-55 et le site des pré-plaintes http://ppgn.mdn.dz.

Il est à rappeler également que l'application et le site "Tariki" de la Gendarmerie nationale demeurent à la disposition du citoyen pour qu'il puisse s'enquérir de l'état des routes.