Congo-Kinshasa: 30 décembre - Monique Kitoko met en garde la CENI et invite le peuple à la vigilance

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, M. Nangaa, a reporté les élections prévues le 23 décembre 2018. Cependant, ces joutes électorales, très attendues par les Congolais, auront lieu le dimanche 30 décembre prochain.

Ce report inattendu de Corneille Nangaa, ne cesse de faire couler encre et salive au sein de la classe politique. Certains acteurs, partis et regroupements politiques, soucieux de privilégier le processus électoral, ont pris acte de la décision du numéro 1 de la centrale électorale, d'organiser le scrutin pour une autre date. Cependant, le patron de la centrale électorale est mis en garde par certaines parties prenantes audit processus, en l'occurrence, Monique Kitoko. Cette dame de fer qui du reste, est candidate à la députation nationale à Mont-Amba, monte au créneau pour mettre en garde la Commission Electorale Nationale Indépendante. Plus question d'un nouveau report, dit-elle. Monique Kitoko invite le peuple à la vigilance pendant cette période chaude où le processus électorale atteint son point culminant.

Interviewée au sujet du report des élections, Monique Kitoko se dit très inquiète du fait que la centrale électorale ne soit pas en mesure d'amener les congolais devant les urnes le 23 décembre conformément, à son calendrier publié le 5 novembre 2017. Pour ce faire, tout en mettant en garde la CENI, Monique Kitoko, en sa qualité de cadre influent de l'UDPS et de la plateforme Cap pour le Changement, elle invite la population à la vigilance pour que les élections se tiennent dans le nouveau délai fixé par Nangaa Corneille Yobeluo, et qu'elles soient apaisées comme voulues par tous. A en croire ses propos, la coalition Cap pour le changement n'a nulle idée de boycotter les élections. Ainsi, tous ses deux leaders ont pris acte de cette décision dans le but de mettre en avant-plan l'intérêt national.