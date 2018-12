Congo-Kinshasa: Le Centre Culturel "Kiese Mey" ouvert à tous - Jean-Marie Ntantu - La passion de servir sans passion !

Il loue l'espace depuis plusieurs années en plein milieu populaire dans la commune de Lemba. Et ce, sans financement extérieur. De bon aloi, il met en jeu mensuellement, les peu des moyens dont il dispose, sans regretter le coût, au profit de la jeunesse et des Scientifiques de tout acabit.

En un mot comme en mille, il s'agit là de la passion pour l'instruction, à juste titre, dont Jean-Marie Ntantu Mey fait preuve vis-à-vis des filles et fils du Congo-Kinshasa. Et cela, sans passion d'une contrepartie de la part de la crème intellectuelle qui fréquente le Centre Culturel "Kiese-Mey", son œuvre. Sans être membre du Gouvernement, ni Député, moins encore mandataire d'une quelconque entreprise publique du pays, Jean-Marie Ntantu Mey n'est jamais fatigué de se tordre le cou pour endurer le poids de la location de ce grand Centre Culturel de Mont-Amba situé à Lemba/super.

«Depuis plus de trois décennies, le Notable de Mont-Amba, Jean-Marie Ntantu-Mey est sans fin au four et au moulin pour servir les congolais de tout bord sans attendre en retour or et diamant ». Le témoignage sus-évoqué est d'un Haut cadre d'une maison de presse qui a découvert le long de son cursus cet Enseignant congolais, qui a mis à la disposition du public Kinois le Centre Culturel "Kiese Mey", du reste, accessible à zéro franc. Et de lui rendre un vibrant hommage : « Attaché à la conviction que la culture est le socle de l'identité d'un peuple et le fondement du développement, il a créé le Centre Culturel Congolais Kiese-Mey. Ce sanctuaire du savoir fonctionne en plein milieu populaire dans la Commune de Lemba. Avec une bibliothèque bien fournie et une salle de lecture et de conférences, ce centre est un lieu de ressourcement intellectuel et d'échange pour les jeunes et l'élite intellectuelle de toute catégorie ainsi que tout citoyen désireux d'organiser une rencontre d'intérêt communautaire. Bien que cet espace soit loué, l'accès y est gratuité».

Convictions d'homme d'Etat

Très connu pour son combat contre les vices sociaux, depuis des lustres, l'autorité morale de l'Organisation des Forces Indépendantes de la Société Civile, OFIS en sigle, Jean-Marie Ntantu Mey se veut mieux qu'un Porte-parole du peuple. Présent et actif à tous les pourparlers ayant trait à l'intérêt supérieur du Congo, depuis la Conférence Nationale Souveraine, CNS, jusqu'au Centre Interdiocésain de Kinshasa, cet homme de culture a, à son actif, de nombreux poèmes et autres œuvres scientifiques qui parlent d'elles-mêmes. Jadis copté par Feu Laurent-Désiré Kabila pour mettre son savoir-faire exceptionnel au service de la Nation à l'Assemblée Nationale du Parlement Congolais, Jean-Marie Ntantu-Mey y a laissé une empreinte indélébile grâce à sa plaidoirie devenue historique pour des causes justes et des lois d'intérêt général. Son credo pour les valeurs humaines qui fait de lui une référence parmi les rares leaders de la Société Civile congolaise est, essentiellement, axé sur la méritocratie, les causes justes, la place de choix accordée aux faibles, la promotion de la culture, la morale dans la gestion de la chose publique etc.