Tunisie: Sur le carreau !

En clair, il s'agit d'être mis dans de parfaites conditions pour rebondir. Ainsi, après une convalescence qui les a éloignés des projecteurs, certains sont forcément avides de retrouver leur place.

S'ils ont été écartés pour insuffisance de rendement ou en raison d'écarts disciplinaires, ils doivent saisir l'occasion au vol dès qu'elle se présente. Il faut comprendre par là que toute main tendue est la bienvenue. Mais ils doivent par la suite tout donner sur le terrain pour rassurer et confirmer le bien-fondé de leur réintégration et relance de carrière. Bien loin de l'effervescence que provoque le mercato actuel des étoiles de la L1 et d'ailleurs (expatriés, cibles prioritaires pour la plupart continentales), les « effacés » ponctuels de notre sport-roi doivent tout mettre en œuvre pour retrouver une visibilité sportive. A commencer par anticiper le retour des « vacances » d'hiver par rapport aux joueurs dits compétitifs.

Dans ce registre, le mental est la clé pour jaillir de nouveau, se mettre à niveau et disposer à terme d'un esprit collectif sans failles.

Au bout de l'effort, viendra inéluctablement la performance.

C'est pour cela que ces joueurs ne doivent pas lâcher.

L'expérience, la maturité, la confiance, l'abnégation et la détermination, un caractère bien trempé et une carapace forgée au prix d'une foi inébranlable en des lendemains meilleurs, tout est question de mental dans le sport de haut niveau, du moins si on en veut encore ! Il arrive bien entendu, que certains aient du mal à franchir le pas en raison d'une période d'arrêt ou de traversée du désert assez longue. Et là, le joueur est plus que jamais à la croisée des chemins !

A quelques chose malheur est bon !

Dans le sport-roi de haut niveau, un joueur rompu aux grandes joutes de la saison doit assurément prendre conscience que le football, ça peut basculer très vite. On peut être très haut et redescendre très bas ! Bien entendu, côtoyer des joueurs qui sont dans la même situation que soi, ça fait forcément réfléchir.

Ça permet de sortir et de se défaire de la logique de « victimisation » en se rappelant que ça n'arrive pas qu'aux autres.

Passer aussi à terme d'un joueur « brisé » à un joueur de nouveau confirmé. Et on en vient donc à la notion de challenge.

L'épreuve, le défi, tel est le « carburant » d'un compétiteur revanchard. Quand on sait par quoi est passé un certain Walid Hicheri il y a quelque temps. Comment il s'est armé d'humilité, de persévérance et de détermination pour se sublimer de nouveau, l'on ne peut qu'en faire un cas d'école, un exemple de bravoure, d'aplomb et de courage surtout. A méditer !

Gérer la frustration : mode d'emploi

Passons maintenant à la catégorie des négligés dans leur club.

Frustrés par leur temps de jeu ou lassés par la faiblesse de leur équipe (ça arrive !), nombreux sont les footballeurs qui voudraient changer d'air cet hiver. Ce qui pourrait faire bouger les lignes en Ligue 1 durant la seconde partie de la saison.

Sauf que dénicher un club preneur peut s'apparenter à un chemin de croix. D'ailleurs, on dit souvent que le mercato d'hiver, c'est celui des joueurs en « détresse »! Traduction: c'est le marché destiné à ceux, qui, en manque de temps de jeu ou d'objectifs à leur mesure, doivent rapidement trouver une solution, pour ne pas hypothéquer toute leur saison. Cette année encore, ils sont assez nombreux. Il y a aussi ceux qui ont payé cash leur très faible temps de jeu. Leur but est de redoubler d'effort afin de garder la confiance de leur employeur, ou trouver un point de chute qui leur permette d'enchaîner les matchs à l'avenir.

D'autres, aussi, n'ont pas hésité à exprimer leur spleen d'être devenu remplaçants. Sédentaires dans l'âme et nullement intéressés par la vadrouille et un destin de globe-trotter, ils devront vite mettre les bouchées doubles ou se consumer à petit feu !

Bien entendu, ces joueurs ne sont pas tous maîtres de leurs destinées respectives. S'ils sont sous contrat et que le club décide de s'en séparer, moyennant finances, la question est de savoir s'ils mettront les voiles maintenant ou en été.

Une chose est sûre. Si une offre ferme est mise sur la table, le joueur peut vite faire ses valises. Dans le football de haut niveau, il y a aussi ce que l'on peut cataloguer dans la rubrique des joueurs qui ont des problèmes d'attitude. Quand un joueur pas trop en vue sort du terrain sans saluer son entraîneur, ce n'est pas acceptable ! C'est même un « casus belli » quand ledit compétiteur se trouve au comble de la frustration, mettant souvent au vent le staff technique. Là, il prend le risque de ne pas trouver preneur en raison de ses coups de sang et son tempérament.

Aussi, il y a le poids des problèmes d'ordre conjoncturel et structurel qui influencent la prise de décision.

Exemple, quand le standing d'un club baisse violemment, les tenants et aboutissants de ce même club peuvent se demander ce que fait encore ce joueur dans cette légion hétéroclite, ressemblant vaguement à une équipe. Lui aussi, d'ailleurs, s'interrogera sérieusement ! Là, on frôle déjà le psychodrame sachant qu'un joueur fait avant tout partie d'une entité. Il est embarqué dans l'aventure jusqu'au bout et son avenir immédiat n'est pas forcément entre ses mains. Sur ce, avant que le gong ne retentissent, plusieurs joueurs restés jusque-là sur le carreau, pour diverses raisons, s'activent à relancer leur carrière ou trouver un nouveau challenge. Et s'ils bénéficient d'un bon de sortie, ils représenteront des opportunités à saisir, sous la forme de joker, et même mieux dans certains cas ! Pour la plupart de ces déshérités ponctuels (les vétérans surtout), il s'agira sans doute d'un ultime challenge avant de se retirer définitivement. Une motivation supplémentaire pour bien finir qui ne demande plus qu'à séduire les intéressés !