Tunisie: La malchance et ... autres choses

Des hauts et des bas

Le joueur tunisien est généralement irrégulier : il rebondit vite sur la scène, fait parler de lui au bout de 5 ou 6 matches, attire l'attention du public et des médias, pour fléchir aussi vite et sombrer sous le coup du moindre pépin. Les exemples en 2018 sont nombreux de joueurs qui ont réussi avant pour chuter ou s'éclipser dans tous les clubs. Ayadi, Aouichi, Brigui, Lahmar, Jeridi, Gaaloul, et d'autres joueurs du championnat n'ont pas bien convaincu en 2018 généralement pour deux raisons : la méforme qui pousse leurs entraîneurs à les mettre sur le banc et à choisir d'autres joueurs plus compétitifs, et aussi les blessures qui réduisent le rendement et qui compromettent les chances de retrouver le top niveau.

Esseulé, pressé, critiqué ou incapable de jouer sur sa vraie valeur, le joueur voit son niveau chuter et sa confiance diminuer terriblement. Pour ces joueurs et d'autres, qui ont réussi avant, 2018 a été une année difficile ou une grande partie de cette année l'était. Des hauts et des bas, c'est toujours la courbe de forme du joueur tunisien. Même ceux qui ont bien conclu l'année comme Bguir (décisif au match retour contre Al Ahly), Khefifi, Chermiti, Dhaouadi, ne peuvent pas oublier tous ces moments de difficulté en 2018. Il y a des joueurs qui étaient internationaux mais qui se sont éclipsés petit à petit pour tomber dans l'oubli. Comme il y a des joueurs brillants et qui ont marqué 2018 de leur empreinte sportive, comme il y a aussi d'autres qui l'ont mal vécue. C'est surtout à ces joueurs de se prendre en charge et de se relancer en 2019. C'est aussi à leurs dirigeants et en premier lieu leurs entraîneurs de les motiver pour tourner la page de 2018 et se concentrer sur celle de 2019.