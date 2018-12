Tunisie: Pour le grand plaisir des jeunes cinéphiles !

Le festival se propose d'offrir au jeune public les moyens d'acquérir une compréhension visuelle des cultures, des traditions et des expériences qui peuvent leur être parfois étrangères. Grâce à sa riche programmation de films passionnants, le festival utilise le cinéma comme outil pour stimuler la curiosité des jeunes, promouvoir la pensée critique et le dialogue éclairé.

Pour cette année, le festival a sélectionné un ensemble de longs métrages et des films d'animation fraîchement sortis, en ayant comme objectif la promotion d'un cinéma de qualité en direction des enfants.

Dédié au jeune public dès 3 ans, ce programme a pour but d'éveiller le regard et la curiosité des plus petits pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma.

L'engagement du festival, à l'image d'une plate-forme éducative et pédagogique, est d'accompagner les enfants dans la production et la réception des images, de leur apprendre à parler et à lire ce langage spécifique mais universel en organisant les ateliers de formations animés par des professionnels du domaine. Atelier de dessin des personnages cinématographiques, animé par Hend Boudhina et Mourad Chouaya. Atelier des dessins animés avec Lina El Jazi et Mohamed Salah Ben Hamouda, atelier de photographie avec Mohamed Amine Aloui, atelier d'écriture de scénario avec Achref Janene, atelier de formation en réalisation avec Salim Ben Hafsa et atelier de formation en montage avec Mohamed Boulila. Ces ateliers auront lieu dès aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 28 décembre.

L'ouverture du programme cinématographique aura lieu aujourd'hui à partir de 11h00 avec le film d'animation «Les Schtroumpf et le village perdu» (sortie septembre 2018). Il raconte l'aventure vécue par la Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit qui ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embûches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque le méchant Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter.

La clôture aura lieu mercredi à 18h00 avec le tout dernier long métrage des studios Disney, qui vient tout juste de sortir «Casse-noisette et les 4 royaumes» des réalisateurs américains Lasse Hallström et Joe Johnson. Avec à l'affiche Keira Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Mity Copeland, etc.

Il s'agit d'une version fantastique inspirée du célèbre conte écrit en 1816 par Hoffmann et mise en musique en 1892 par Tchaïkovski, lui-même inspiré de la version d'Alexandre Dumas, «Histoire d'un casse-noisette». Le soir de Noël, alors que la fête bat son plein, la jeune Clara va faire, grâce à une clé, une étrange découverte qui va la propulser dans un monde parallèle, quatre royaumes en danger qu'elle va devoir sauver. Une histoire féérique qui saura transporter le jeune public. D'autres films sont à découvrir et qui valent absolument le détour !