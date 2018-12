Tunisie: Objectif, le championnat d'Afrique !

L'équipe nationale gréco-romaine encadrée par les entraîneurs nationaux Mohamed Bergaoui et Mohamed Sayed, effectuera un premier stage en Turquie du 13 au 31 janvier 2019.

Un second stage est prévu en Bulgarie du 11 au 28 février 2019 puis un troisième stage aura lieu à Tunis en commun avec des sparring-partners russes ou bulgares et ce du 6 au 23 mars 2019. Outre les stages de préparation, l'équipe nationale de lutte gréco-romaine prendra part à deux tournois internationaux en Turquie (du 1er au 4 février 2019 ) et en Bulgarie (du 1er au 4 mars 2019).

Stages et tournois

Les équipes nationales de lutte libre et féminine, entraînées par les entraîneurs nationaux Zouhaier Seghaier, Hassen Mastouri, Faouzi Gharrazi et Rochdi Rahim, auront dans leur programme de préparation deux stages. Le premier est prévu en Bulgarie du 11 au 28 février 2019. Le deuxième aura lieu à Tunis du 6 au 23 mars 2019. Il se déroulera en commun avec des sparring-partners russes ou bulgares. A l'instar de l'équipe gréco-romaine, celles du style libre et féminine auront à participer à deux tournois internationaux à savoir celui de Russie prévu du 24 au 31 janvier 2019 et celui de Bulgarie qui aura lieu du 1er au 4 mars 2019.

Sans vouloir donner de pronostics précis, le directeur technique national, Ahmed Khédhri, a confié que la moisson de médailles sera respectable et à la hauteur de la confiance placée en nos meilleurs lutteurs tels de Marwa Ameri, Ayoub Barraj, Sarra Hamed, Maher Ghanemi, Haythem Dakhlaoui, Amine Guennichi, Slimane Nacer; Riham Ayari, Sywar Boucetta, Chedly Mathlouthi et autres.

A signaler que nos équipes nationales ont récolté environ 50 médailles lors de la dernière édition organisée l'année dernière au Nigeria.