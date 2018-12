Tunisie: Si pénible, si précieux...

Un grand match défensif avec un bloc soudé malgré des risques. Deux changements forcés avec Ben Yahia (joueur très fatigué et usé) et Mouchili, et Ellili qui devait trouver les moyens de résister. Défendre, défendre, c'était la seule stratégie

A l'usure...

Le CA a joué avec le feu en seconde mi-temps, avec une prudence excessive face à un adversaire moyen pas plus. Et comme ce sont des joueurs qui jouaient devant leur public, et que l'adversaire leur donnait des cadeaux en milieu (Ayadi jouait pour lui et a raté toutes ses passes), ils avaient plein d'occasions de marquer. Silva avait tiré haut alors qu'il était seul face à la cage.

Chayboub, démarqué, adresse un boulet mais heureusement que c'était haut, et Badreddine qui était libre à droite pour lober Charfi mais il est passé à côté.

La chance, la solidité de Kheli et Ifa, les efforts de Haddad, Mcharek et Khenissi (pour un début il a subtilisé beaucoup de balles) et la présence de Charfi ont sauvé le CA d'un score lourd. La seule occasion du CA a eu lieu à la 89' mais la passe de Darragi (hors sujet et très lourd) pour Dhaouadi était un peu trop longue.

Subir le jeu et perdre les duels allaient coûter un penalty bête de Bilel Ifa au temps additionnel. Chayboub transforme mais c'était trop tard.

Heureusement que c'était fini là. Belle et pénible qualification pour le tour des groupes. Mais cet arbitre a été une vraie honte pour le football africain. Le CA jouait contre 12 joueurs hier à Om Dormane !