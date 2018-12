Burkina Faso: Réponse à Gilbert Diendere "Isaac Zida n'a jamais été dernier de sa promotion", selon Laurent Samandoulgou

L'auteur du point de vue ci-dessous, répond au Général Gilbert Diendéré qui, lors de son audition dans le cadre du procès du putsch manqué, n'a cessé de tirer à boulets rouges sur l'ex-Premier ministre Yacouba Isaac Zida dont il dit qu'il fut "le dernier de sa promotion". Pour lui, il n'en est rien, car, dit-il, "Zida n'a jamais été dernier de sa promotion tout au long de son parcours scolaire, académique et professionnel". (Lire décret de nomination publié en fac similé).

Jadis, on nous répétait si bien, que l'on a alors fini par nous faire croire que mentir était l'apanage des femmes et que celles-ci le faisaient parce qu'elles étaient faibles, sans force, sans défense, et que leurs mensonges les mettaient un tant soit peu à l'abri de la fureur des "mâles" presque toujours à bout de nerfs.Mais voilà que le général Diendéré vient de nous prouver exactement le contraire.

Pendant toute son audition à la barre, pas une seule vérité, rien que des mensonges... allant de sa responsabilité comme commanditaire du putsch jusqu'à l'argent reçu de la Côte d'Ivoire du général Diomandé Vagondo, en passant bien sûr par ses élucubrations maladives sur l'ex-Premier Ministre Yacouba Isaac Zida.

N'est-ce pas la définition même de l'irresponsable que de se dire n'être responsable de rien du tout ?

Le général se dit ne pas être commanditaire, se dit ne pas être l'exécuteur, enfin se dit ne pas être le bénéficiaire.

Allez-y comprendre!

Si mentir comme on nous l'avait dit était bien le propre des femmes, alors, nous serons obligés d'être d'accord avec ceux qui disent ceci: "c'est madame Diendéré qui est auditionnée à la salle des banquets de Ouaga 2000 pendant tout ce temps alors que monsieur Diendéré est retranché à Lomé depuis 2015."

Selon nos informations, Yacouba Isaac Zida n'a jamais été dernier de sa promotion tout au long de son parcours scolaire, académique et professionnel. Nous n'avons rien contre et respectons bien entendu ceux qui, pour certaines circonstances, ont déjà été derniers et nous n'éprouverons jamais du mépris pour quiconque a déjà été dernier, car nous sommes assez raisonnés pour comprendre que ces mêmes personnes, dans bien d'autres domaines et dans d'autres circonstances, peuvent être les meilleurs. Chacun de nous doit être fier de ses performances mais doit toujours donner le meilleur de lui-même pour une pleine manifestation de son potentiel, sans pour autant mépriser autrui. Le mépris est l'arme des faibles et des insensés. Devant les juges (parmi lesquels un colonel de la promotion de Zida), Diendéré a clairement menti en disant que Zida était dernier de sa promotion. Ce qui prouve encore que depuis l'arrivée de Diendéré à la barre, il a choisi de mentir de façon honteuse aux juges et au peuple burkinabè. Quand on décide de parler, il faut avoir le courage de dire la vérité.

Les preuves étant disponibles, nous les mettons à la disposition de tout un chacun, au nom de la restitution de la vérité. Un soit-dit major de sa promotion, qui n'a causé que des malheurs à son pays par des assassinats (Thomas Sankara, Boukary Lingani, Henri Zongo, etc.). Franchement, nous préférons les non-majors qui ont bâti ce pays par leur sagesse et leur véritable intelligence. Au regard des propos insensés, incohérents et contradictoires que tient ce général, nous pensons qu'il faudrait même envisager de lui faire passer un examen médical psychiatrique pour s'assurer qu'il jouit de toutes ses facultés. Nous voulons la justice certes, mais nous ne voulons pas d'une justice qui condamne même un malade mental.

SAMANDOULGOU K. LAURENT, résident à Ouagadougou, secteur 39.

VISA N°226/DEF/CF DU 7/11/1996

DECRET N°96--403/PRES/PM/DEF

Portant nomination d'Elèves-Officiers au grade de Sous-lieutenant

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Constitution

Vu le Décret n°96-039/PRES du 06 février 1996, portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°96-041/PRES/PM du 9 février 1996, portant composition du gouvernement du Burkina Faso ;

Vu le Décret n°96-335/PRES/PM du 3 septembre 1996, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;

Vu la Loi n°74-60/AN du 3 août 1960, portant création de l'Armée nationale

Vu la Loi n°49-62/AN du 21 décembre 1962, portant sur le recrutement dans l'Armée ensemble ses modificatifs subséquents ;

Vu la Loi n°51-62/AN du 21 décembre 1962, fixant le statut général des Officiers de l'Armée d'Active ;

Vu l'Ordonnance n°91-0049/PRES du 28 août 1991, portant hiérarchie et conditions d'avancement des personnels d'active de l'armée de terre, de l'Air et de la gendarmerie nationale ;

Vu le Décret n°96-075/PRES/PM/DEF du 27 mars 1996, portant organisation du ministère de la Défense.

Sur proposition du ministère de la Défense

DECRETE

Article 1 : Les élèves-officiers d'active et les élèves-officiers médecins dont les noms suivent, ayant satisfait aux examens de fin de stage de formation d'officiers ou ayant satisfait aux examens de la 4e année de médecine sont nommés au grade de sous-lieutenant pour compter du 1er octobre 1996.

1 - Académie militaire Georges Namoano / Pô (Burkina Faso)

- Col Zoungrana Boukaré, (le major de promotion est à la gendarmerie)

- Néré Adama : (Colonel Néré Adama qui est assis parmi les juges... il croit être en train de rêver devant ces mensonges grossiers.

- Zida Yacouba

II/ - Ecole militaire interarmées - Koulikoro (Mali)

III/Ecole de Formation d'officiers de gendarmerie - MELUN - France (EFOG)

IV/ Académie Royale Meknes - Maroc (ARM)

V/Cours spécial de l'école de l'air salon de Provence France (CSEA)

VI/ Ecole royale de l'air - Maroc (ERA)

VII/Ecole royale du service de santé militaire Maroc (ERSSM)

VIII/Ecole militaire du service de santé de Dakar - Sénégal

Article 2 : Le ministre de la Défense en charge de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso.

Ouagadougou, le 11 décembre

Président du Faso

Blaise Compaoré

Le Premier ministre

Kadré Désiré Ouédraogo

Le ministre de la Défense