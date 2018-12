Tunisie: Insuffler l'espoir aux malades

Dans une autre approche, Mme Raoudha Zarrouk fait part de sa détermination pour aider les cancéreux face aux exigences du travail : «On a un centre de formation destiné aux femmes atteintes de cancer pour une bonne intégration sur le plan professionnel.

On va les encadrer et leur fournir les éléments pour le montage de leur projet. Elles bénéficieront de notre encadrement et de notre accompagnement continu jusqu'à ce qu'elles volent de leurs propres ailes». L'AMC va contribuer à les accompagner au cours des différentes étapes de la formation, la production et la vente assurée en Tunisie et à l'étranger pour garantir la productivité des malades et leur autonomie. «Le délaissement qu'ils subissent de leur famille doit leur permettre de s'autonomiser pour aider leurs proches et leurs parents qui sont pauvres».

Un espace de vie chaleureux

C'est un centre gratuit à tous les niveaux. Les soins, les explorations radiologiques, les séjours et les activités dispensés sont accessibles à tous les cancéreux qui le désirent. Il accueillera une trentaine de malades par jour quelle que soit la nature de leur cancer. Ils seront hébergés dans ce foyer afin d'assurer leur droit à la dignité humaine en tant que malades nécessiteux. Dr Zarrouk apporte des précisions à ce sujet : «Il y aura de la thérapie, de la psychothérapie, du sport. Une nutritionniste sera même à leur disposition un jour par quinzaine. La psy deux fois par semaine. Le professeur de sport sera disponible une fois par semaine pour encadrer les activités sportives». L'entrée de l'espace dédié aux malades du cancer donne sur un hall avec des canapés. A droite, une salle de thérapie où siège une longue table ovale, ce qui permet d'avoir une idée de ce que les malades auront à produire comme tableaux, fresques et peinture.

Au détour du hall par la gauche, il y a trois chambres avec plusieurs lits afin de permettre aux malades de se reposer en toute quiétude. Au centre de l'espace, un petit salon a été aménagé composé d'un écran de télévision mural et d'une cuisine adjacente.

En sortant du salon, on a accès à une petite cour où s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur le petit cocktail en l'honneur des malades. Des chants et des psalmodies ont été chaleureusement prononcés afin que le lieu soit béni et offre de meilleures conditions de vie aux malades. Il y a eu beaucoup de demandes avec 2.500 dossiers reçus mais l'AMC ne peut satisfaire tout le monde car le centre est encore réduit et soumis à une comptabilité rigoureuse des charges.

Un projet pilote sera orchestré à El Haouaria pour permettre d'avoir un centre de cette envergure dans chaque gouvernorat. Chaque mois, l'AMC effectue une ronde dans un gouvernorat par l'intermédiaire de la caravane de solidarité. Chaque dernier samedi du mois, un club de discussions se tient afin d'envisager les mécanismes de lutte contre la maladie du cancer. L'objectif est d'offrir la meilleure qualité de vie au malade à travers l'encadrement ou le suivi permanent, souligne Mme Zarrouk. Elle termine en faisant une révélation proche de l'aveu pour mener le combat de la maladie : «Le but est de vivre avec son cancer avec la meilleure qualité de vie qui soit. Je demeure optimiste dans le traitement de cette maladie car j'ai été moi-même atteinte de cancer que j'ai vaincu grâce à l'amour de la vie ! Et des autres !».