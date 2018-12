Tunisie: « Khénissi - Entre réussite et difficultés »

Trois joueurs de l'Espérance de Tunis, en l'occurrence Yassine Khénissi, Saâd Bguir et Ghailane Chaâlali, ont connu une année 2018 relativement difficile, mais ils ont fini par surmonter leurs difficultés et s'en sortir à la fin grâce à leur force de caractère et au bon encadrement au sein de l'Espérance Sportive de Tunis.

Pour Yassine Khénissi, la cause de sa baisse de régime est sa blessure contractée trois semaines avant le démarrage de la préparation à la Coupe du monde de Russie et qui l'a privé, d'ailleurs, d'y participer, chose qui l'a beaucoup touché mentalement et psychologiquement.

Je pense que si Khénissi a été affecté psychologiquement, c'est parce qu'il n'a pas été récompensé par le staff technique national qui aurait dû le convoquer malgré sa blessure et l'emmener au sein de la délégation officielle tunisienne en Russie à titre de récompense pour ses efforts et son rôle déterminant dans la qualification à la phase finale de la Coupe du monde.

Malgré cette déception, Khénissi est revenu au-devant de la scène à travers la consécration en Ligue des champions. Une consécration couronnée par une participation à la Coupe du monde des clubs.

Pour Yassine Khénissi, l'année 2018 était, certes, difficile, mais plutôt réussie. Il est en train de reprendre lente, mais sûrement. Il est de nouveau buteur en championnat de Tunisie et les statistiques plaident en sa faveur. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le classement des buteurs.

Concernant Ghailane Chaâlali, il a été victime de blessures successives. Sa force de caractère, le bon encadrement et le suivi du staff médical lui ont permis de récupérer à temps et de pouvoir prendre part à la phase finale de la Coupe du monde.

Une structure bien ficelée

Dans un grand club comme l'Espérance Sportive de Tunis, les passages à vide des joueurs sont souvent de courte durée. C'est que la structure du club est bien ficelée de sorte que le joueur est pris en charge dans l'immédiat et bénéficie d'un encadrement spécifique. Le travail du préparateur physique est complémentaire avec celui du médecin de l'équipe. Rien n'est laissé au hasard dans le processus de remise en forme du joueur sur tous les plans, mental, psychologique et physique.

Pour Ghailane Chaâlali, ce n'était pas évident pour lui de se rétablir à temps de ses blessures à répétition pour être fin prêt pour la Coupe du monde de Russie. En effet, se remettre sur pied après des blessures successives n'est pas si aisé d'autant que ces blessures en question sont la cause directe d'un rythme de matches très chargé. Entre la phase de poules de la Ligue des champions et la Coupe arabe des clubs, il n'était pas possible d'avoir une intersaison proprement dite. De plus, il fallait aborder l'année 2018 avec un moral d'acier pour relever des challenges aussi importants les uns que les autres, la Ligue des champions et la Coupe du monde de Russie en particulier. Des challenges qu'il fallait relever après la déception de l'élimination en Quart de finale de la Ligue des champions devant Al Ahly du Caire lors de l'édition précédente. Pour ce faire, il fallait avoir une structure bien organisée au sein du club et des joueurs à la forte personnalité.

Le troisième joueur à avoir connu une année 2018 difficile est Saâd Bguir. S'il a connu une baisse de régime, c'est à cause du rythme des matches. Et même s'il n'arrive toujours pas à retrouver son niveau habituel, il a été présent dans des moments où l'équipe avait le plus besoin de lui. Son mérite est d'avoir été décisif lors des grands matches, la finale de la Ligue des champions en particulier».