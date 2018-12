Tunisie: 23 médailles d'or pour le pays

«Je saisis cette occasion pour rendre hommage à nos sélections qui ont confirmé leur ascendant dans cette joute arabe. Je remercie les autorités qui ont déployé beaucoup d'efforts pour la réussite de ces championnats arabes. Le niveau de la compétition kata et kumité a été assez bien dans l'ensemble. La présence de sept pays arabes a consolidé les acquis de cette joute. Je rends hommage aussi au ministère du Tourisme qui a soutenu les championnats arabes moralement et financièrement. La présence d'Antonio Penero, président de l'Union mondiale de kyokushinkai-karaté, a redonné un second souffle à ce sport. Il a été présent dans tous les stages de formation pour arbitres et entraîneurs», a souligné Sadok Kouka, président de l'Union arabe de kyokushinkai-karaté.

Ce dernier s'est beaucoup investi pour la réussite de ces championnats arabes. La présence Sadok Kouka a donné de la crédibilité à cette joute arabe qui a drainé un public nombreux.

«Le niveau a été moyen. Les Tunisiens ont été à la hauteur. Je remercie les deux présidents Antonio Penero et Sadok Kouka pour leur soutien moral et technique en prenant part aux stages», a souligné l'ex-DTN et actuel conseiller technique, de ces championnats arabe.

7e dan pour Kouka

Parallèlement à cette compétition arabe, le président de l'Union mondiale de kyokushinkai, Antonio Penero, a rendu hommage à Sadok Kouka pour ses services rendus à ce sport martial, en lui remettant son 7e dan. Il est le seul dans le monde arabe et africain à avoir ce titre honorifique.