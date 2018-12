Sénégal: Ismaila Madior Fall, ministre de justice - «Il faut une modernisation du parquet dans le sens d'un encadrement des pouvoirs» du procureur

Ismaila Madior Fall, se dit favorable à «une modernisation du parquet» afin que le procureur de la République fasse «un meilleur usage» de ses pouvoirs, notamment celui consistant à délivrer un mandat de dépôt. Selon l'APS, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a pris part à la cérémonie de présentation du livre du magistrat Youssoupha Diallo, dont le titre est «Le Procureur de la République: la pratique du parquet» (552 Pages, L'Harmattan), samedi dernier 21 décembre 2018, milite pour une «une modernisation du parquet dans le sens d'un meilleur usage des pouvoirs du Procureur, une meilleure rationalisation et un encadrement de ses pouvoirs».

M. Fall explique qu'«il s'agit de faire en sorte que le parquet ne soit plus perçu comme un instrument de punition et de répression, mais qu'il soit (... ) considéré comme un instrument de régulation sociale au profit des droits et libertés des citoyens».

Il n'a pas manqué de revenir sur le pouvoir donné au procureur de la République de délivrer un mandat de dépôt conduisant à l'arrestation d'un prévenu. Il souhaite que ce mandat de dépôt ne soit délivré «que dans les cas où il est vraiment nécessaire». Car, argue-t-il, «il s'agit de faire en sorte que la liberté soit la règle et, la détention l'exception». Et il est possible d'y arriver par l'adoption de lois comme l'ont fait certains pays, ou par une «autorégulation» du Procureur, auquel il faut faire confiance en lui donnant la liberté de mettre en œuvre la «politique pénale» définie par le ministre de la Justice.

Cependant, il ne partage pas la perception que l'opinion a du Procureur, qui est vu comme quelqu'un qui a beaucoup de pouvoirs. Pour le ministre de Justice, cela ne «correspond pas à la réalité. Je pense que le procureur n'a pas beaucoup de pouvoirs», note-t-il, tout en reconnaissant qu'«il est possible de revoir l'utilisation de ses pouvoirs, l'usage qu'il en fait». Car, malgré les nombreuses réformes faites pour assouplir l'administration de la justice au Sénégal, à savoir la simplification de la carte judiciaire, la révision du Code de procédure pénale, la réduction des longues détentions, etc. 289 personnes croupissent encore aujourd'hui en prison au Sénégal, dans le cadre de ces détentions préventives. Ce qui est «excessif», juge-t-il.

M. Fall rappelle que «sur 10.000 prisonniers, il y a 289 cas de longue détention. C'est beaucoup. Nous en sommes à 60% pour les condamnations, et à 40% pour les détentions préventives. Ce qu'on veut, c'est réduire cela (les détentions préventives, Ndlr) à 20, voire 10%», a-t-il expliqué. Pour le Garde des Sceaux, «une politique pénale responsable peut endiguer les longues détentions», insiste-t-il dans l'APS.