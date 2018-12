Sénégal: Ziguinchor / Retour du patron de l'UCS après son ralliement à Macky Sall - Baldé motive sa décision et tente de convaincre ses militants

« Ma décision était très difficile mais aussi très courageuse... » C'est par ces mots que le député maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé a signé son retour dans son fief de Ziguinchor. Lui qui prétend avoir pris cette décision de soutenir Macky Sall au moment où il n'avait plus de postes à distribuer. Preuve, selon lui, que l'Ucs n'est pas venue aux côtés du président Macky Sall pour quémander des postes.

Pour son retour dans son fief de Ziguinchor et après son soutien au candidat Macky Sall à la présidentielle, Le chef de file des centristes Abdoulaye Baldé a été accueilli en grande pompe par ses militants hyper mobilisés, ce week-end. Le député-maire qui a même improvisé une caravane dans les rues de Ziguinchor s'est adonné devant ses militants à un exercice pour le moins périlleux. « Apres avoir évalué nos forces et faiblesses, il est ressorti de l'analyse qu'il sera difficile voire impossible de remporter les élections. Et à partir des conseils glanés de l'extérieur et à l'intérieur du pays, j'ai décidé finalement de soutenir le candidat de la mouvance présidentielle, le Président Macky Sall ... ».

Poursuivant son exercice d'explication devant ses militants, Baldé martèle : « Mon souhait, c'est d'œuvrer pour le développement de la Casamance, de Ziguinchor. Continuer à être dans l'opposition allait difficile pour vous, c'est pourquoi j'ai pris la décision d'accompagner le président Macky Sall pour sa réélection. Et s'il y a quelqu'un qui a joué un rôle important dans son rapprochement avec Macky Sall, c'est le ministre Souleymane Jules Diop », a-t-il révélé.

Et de poursuivre : « Nous sommes de la grande coalition Bennoo Bokk Yaakaar...Notre parti n'a fondu dans aucun parti, en plus nous ne sommes pas des transhumants ... », a lancé le leader de l'Ucs qui s'est même permis de saluer les réalisations du régime en Casamance. « Ziguinchor va changer de visage dans les prochains mois avec des projets de routes et la mise en œuvre d'un grand projet de Ziguinchor city center. Une plateforme qui va abriter diverses infrastructures sportives et de loisirs en plus de deux mille lampadaires offerts par le Président de la République qui vont considérablement améliorer l'électrification de la ville, a dit Baldé devant ses militants.

A noter que la mobilisation avait tout l'air d'un meeting de campagne pour le « nouveau compagnon » de Macky sall . Le retour de Baldé à Ziguinchor a vraisemblablement atténué les frustrations de certains de ses militants qui avaient du mal à consommer ce soutien à Macky Sall. « j'ai reculé pour mieux sauter, je prends de l'élan pour qu'en 2024, mon saut soit triomphal », a lancé Abdoulaye Baldé à ses militants qui ont scandé certains slogans du genre : «Baldé avec Macky jusqu'à la mort ... ».

Preuve que les centristes de Ziguinchor n'ont pas mis de temps pour s'intégrer et adopter les couleurs « marron beige »