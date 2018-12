Sénégal: Investi candidat à la présidentielle par les FDS de Babacar Diop - Idrissa Seck repose l'issue du scrutin sur la jeunesse

Idrissa Seck de Rewmi a été investi, ce dimanche 23 décembre, par les Forces démocratiques du Sénégal (Fds) comme candidat à la présidentielle du 24 février 2019. La cérémonie d'investiture qui s'est déroulée à la Place de la Nation, à Dakar, a permis à l'ancien Premier ministre de renouveler sa confiance à la jeunesse sur laquelle reposerait l'issue de l'élection du 24 février prochain.

L'ancien Premier ministre et patron de Rewmi, Idrissa Seck, a été officiellement investi hier, dimanche, candidat à l'élection présidentielle du 24 février prochain. L'investiture de l'ancien maire de Thiès a été effectuée par le biais d'un méga-meeting des Forces démocratiques du Sénégal (Fds) de Babacar Diop, ancien militant socialiste proche de Khalifa Sall et ex-patron des Jds.

Des militants venus des quatre coins du pays se sont ainsi réunis, à la place de la Nation, pour concrétiser le choix porté sur Idrissa Seck comme candidat à la magistrature suprême. Selon les Forces démocratiques du Sénégal (Fds) , c'est d'ailleurs avec Idrissa Seck que le Sénégal va renaître sur tous les plans, fort de son expérience et de son engagement politique. Babacar Diop, le patron des Fds indiquera par suite que son candidat possède toutes « les qualités requises, mais surtout le courage et la fermeté qu'il faut pour diriger ce pays ». Qui plus est, a-t-il dit, « Nous avons beaucoup à faire pour éradiquer le chômage, lutter contre la corruption, régler le problème de la santé de l'éducation. Et Idy en est conscient et est prêt. Vous devez l'aider à y arriver ». Dans la foulée, il a invité au cours de la cérémonie d'investiture les jeunes à sécuriser le processus électoral, pour obtenir des élections régulières et transparentes.

Idrissa Seck a pour sa part déclaré pour la présidentielle que l'espoir est permis avec la jeunesse dont Babacar Diop, président des Fds. « Je suis persuadé que l'espoir est permis avec les jeunes comme Babacar Diop, parce qu'ils se sont mobilisés pour une seule cause : le Sénégal », a dit le leader de Rewmi qui a choisi de ne pas critiquer le candidat sortant, Macky Sall.

Sans lire de discours, estimant que quelqu'un qui doit s'adresser à la nation n'en a pas besoin, Idrissa Seck a surtout axé ses propos sur la jeunesse sénégalaise. « L'emploi des jeunes, leur responsabilisation et engagement, occuperont une place de choix, car démographiquement et démocratiquement, les joutes électorales reposent sur eux». Pour finir, Idrissa Seck dira aux militants et aux jeunes, « tout dépend de vous, le 24 février 2019».