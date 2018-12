Sénégal: Youssoupha Diallo, magistrat, met à nu le fonctionnement du parquet - «L'indépendance du procureur ne doit plus être un simple slogan, mais une exigence de l'Etat de droit»

«Le Procureur de la République: la pratique du parquet», c'est le titre du livre du magistrat Youssoupha Diallo. Procureur de la République de son état, son ouvrage riche de 552 pages, édité chez L'Harmattan-Sénégal et qu'il a présenté, avant-hier samedi, est consacré au parquet dans toutes ses attributions et à la justice en général. Convaincu que «l'indépendance du parquet» plus qu'un «simple slogan», doit être «une exigence de l'Etat de droit», M. Diallo appelle les parquetiers à «un saut qualitatif» en jouant un «rôle plus actif et non se limiter à une posture passive».

«L'indépendance du parquet ne doit plus être considérée comme un simple slogan, mais une exigence de l'Etat de droit.» C'est la conviction du magistrat Youssoupha Diallo, substitut général près la Cour d'appel de Dakar. Il l'a décliné avant-hier, samedi 20 décembre 2018, lors de la cérémonie de dédicace de son livre intitulé «Le Procureur de la République: la pratique du parquet», rapporte l'APS. Pour cela, «un saut qualitatif s'impose» chez les chefs de parquet. Mieux, il appelle ses collègues à abandonner la posture passive. «La perception que l'opinion a du parquet doit être prise en compte. Il doit jouer un rôle plus actif et non se limiter à une posture passive», a conseillé l'ancien Procureur de la République des Tribunaux de grande instance de Diourbel et de Ziguinchor.

Dans son nouvel ouvrage de 552 pages publié par L'Harmattan-Sénégal, Youssoupha Diallo revient sur toutes les attributions du parquet et la justice en général. Une innovation de taille dans la production littéraire juridique au Sénégal, tant par la singularité de son contenu, que par l'approche pragmatique et scientifique adoptée par l'auteur avec une écriture simple intelligible et accessible à tous. Bref, le magistrat s'est évertué à expliquer au public les tâches du ministère public, à savoir le traitement des procédures pénales, la pratique du parquet, l'identification et le statut des magistrats du parquet. Aussi évoque-t-il l'environnement socioprofessionnel du Procureur de la République et d'autres questions relatives au travail des chefs de parquet, l'historique du parquet et la nécessité de l'adapter au contexte actuel.

Présidant la cérémonie, le Pr Ismaïla Madior Fall, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, relève que ce livre est «un instrument de mesure, un baromètre du travail de la justice. Il parle des pouvoirs (... ) du Procureur, de l'usage qu'il en fait, la façon dont il use de ses pouvoirs.», Pour le Pr Ismaïla Madior Fall, le magistrat a consacré son ouvrage à des thèmes exclusivement réservés au parquet, sa pratique, son fonctionnent et ses réalités. Toutefois, il regrette le fait que la production littéraire au Sénégal à ce niveau reste relativement faible. «Malheureusement on n'écrit pas beaucoup... Avec son livre, le Procureur de la République Youssoupha Diallo a su s'extraire de cela», lance-t-il, soulignant que ce livre est «un ouvrage opportun et substantiel, qui participe à la modernisation du parquet».

Pour sa part, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, Procureur général près la Cour suprême trouve que cette production est un ouvrage «de très haute facture», rédigé dans un style «dépouillé», avec «d'intéressantes références législatives, réglementaires, doctrinales et jurisprudentielles», indique l'auteur de la préface du livre toujours dans l'APS.

Youssoupha Diallo, était aussi Procureur général adjoint du parquet général près les Chambres africaines extraordinaires créées par l'Union africaine au sein des juridictions sénégalaises pour connaître des faits liés à l'affaire Hissein Habré, ancien président tchadien. La cérémonie de dédicace de son livre a eu lieu en présence de plusieurs autres personnalités du secteur de la justice, dont le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Me Mbaye Guèye, et le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar, Lassana Diaby Siby.