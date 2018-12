Sénégal: Inauguration de la route Touba-Dahra-Linguère - Plus de 30 milliards pour la continuite territoriale entre Dakar et le Nord

En tournée économique dans les régions nord, après celles du Centre, de l'Est et du Sud, le chef de l'Etat, Macky Sall a inauguré hier, dimanche 23 décembre, la route Touba-Dahra-Linguère. Cette infrastructure et ses axes connexes d'un coût de 30,3 milliards de F CFA, sont financés par l'Etat du Sénégal, avec l'appui du Fonds koweïtien pour le développement à hauteur respectivement de 32% et 68%.

Le président de la République, Macky Sall a inauguré hier, dimanche 23 décembre, la route Touba-Dahra-Linguère. La construction de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du soutien à la politique de rattrapage et de réhabilitation pour la sauvegarde du réseau routier. Pour les autorités, cet axe routier, support de la liaison et la continuité territoriale entre Dakar et le Nord du pays, était jusque là le maillon faible de la politique routière du Sénégal. Les résultats attendus sont entre autres l'augmentation de la capacité d'écoulement du trafic, l'amélioration des conditions de trafic et de sécurité des zones traversées.

Le projet est financé par l'Etat du Sénégal, avec l'appui du Fonds koweïtien pour le développement à hauteur respectivement de 32% et 68%. Les travaux du marché de base ont permis la réhabilitation de l'axe Touba-Dahra sur environ 70 km, la réhabilitation de la voie de contournement de Dahra sur 7 km ainsi que l'aménagement de 4 km de voiries à Dahra. Par ailleurs, l'avenant au contrat a permis la réalisation de 5 km de voirie et pavés dans la commune de Linguère. Le coût du projet est de 30,3 milliards de F CFA.

Par la même occasion, le chef de l'Etat, Macky Sall a procédé à l'inauguration du nouveau lycée de la commune de Linguère. A signaler que la cérémonie d'inauguration s'est déroulée sous une forte mobilisation. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, par ailleurs maire de Linguère, à la tête des autorités locales, a fait converger de nombreux militants. Beaucoup d'entre eux n'ont pas attendu l'arrivée du président Macky Sall qui a accusé un grand retard. Prévu à 17h la cérémonie n'a pas démarré jusqu'à 22 heures.

VISITE DE MACKY SALL A LINGUERE ENDEUILLEE : 3 morts et plus d'une vingtaine de blessés dans un accident

La visite du président de la République, Macky Sall, hier à Linguère est endeuillée. Des militants de localités environnantes convoyés à bord de cars pour un accueil populaire au Chefs de l'Etat ont trouvé la mort dans un accident de la circulation. En effet, leur véhicule en provenance de Boulal, pour Linguère s'est renversé à hauteur de Warkhokh, une commune distante d'une dizaine de kilomètres de cette capitale départementale du Djolof. Le bilan fait étant de 3 morts (certains parlent même de 4) et de plus d'une vingtaine de blessés.