Sénégal: Des cadres du walo veulent que leur terroir joue son rôle de "locomotive du développement"

Saint-Louis — Des cadres originaires du Walo ambitionnent de "construire une synergie d'ensemble" pour replacer cette espace historique centrée sur le delta du fleuve Sénégal dans "son rôle naturel de locomotive du développement" du pays, en partant de son passé légendaire.

Ils ont organisé ce week-end la deuxième édition du Forum du Walo, qui a réuni les cadres et fils de ce terroir à Saint-Louis, dans le but de partager sur les stratégies et moyens devant leur permettre d'arriver à cet objectif.

Selon le président du comité de pilotage du Forum du Walo, Abdou Khadre Ndiaye, "il est question aujourd'hui de construire une synergie d'ensemble pour replacer le Walo dans son rôle naturel de locomotive du développement au Sénégal, grâce à son potentiel économique" dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'hydraulique, sans compter "les potentialités énergétiques du Walo".

A court et moyen terme, le but poursuivi consiste à "rendre visible la place du Walo au cœur des politiques publiques et de trouver les moyens politiques et organisationnels" pour "l'émergence d'un Walo viable, compétitif et attractif", a indiqué M. Ndiaye lors de la clôture du Forum, dimanche.

La première édition tenue en septembre dernier, sur le thème "Rôles et Responsabilités du Walo dans le développement économique du Sénégal", avait servi de "déclic", ce qui a permis une "adhésion massive de tous les fils et cadres du Walo, sans aucune considération partisane", a indiqué Abdou Khadre Ndiaye, par ailleurs maire de la commune de Gaya.

Ababacar Ndao, le président du conseil départemental de Dagana, dont le territoire correspond aux limites actuelles du Walo, a lui souligné les potentialités agricoles de cette zone.

Dagana est "leader dans le domaine de la production agricole notamment pour le riz, le sucre, l'oignon, la pomme de terre et la tomate, alors que ce département "ne représente que 1, 5 % de la population sénégalaise", soit 237 000 habitants sur une superficie de 6087 km2, a souligné M. Ndao.

"Ces potentialités n'excluent pas les performances du département dans la production de lait, de viande et dans le secteur de la pêche continentale et de l'aquaculture. De même, 60 % de l'eau consommée provient du Walo", a soutenu Ababacar Ndao.

S'y ajoute que "la plupart des historiens traditionalistes et modernes sont unanimes pour reconnaître que le Walo fut le berceau de la civilisation wolof, le lieu de naissance de sa langue et de sa culture", si l'on en croit le traditionnaliste Amadou Bakhaw Diaw.

"Cette civilisation oulof (waa lof) fut créée à la suite d'un brassage culturel de diverses ethnies notamment les bafours, les sérères, les soninké et les peuls, sur les bordures orientales et occidentales du Lac de Guiers anciennement appelé lof", a-t-il noté.

Il estime que "la génération nouvelle de femmes sénégalaises devrait s'inspirer de l'exemple" des reines Ndaté Yalla Mbodji et Ndieumbeut Mbodj, deux sœurs qui "sont autant ou plus méritantes que les héroïnes Rosa Luxembourg et Jeanne d'Arc".

Ces deux sœurs ont tour à tour exercé le pouvoir au même titre que les hommes et aussi bien que ces derniers, fait valoir le traditionnaliste.

La reine Ndaté Yalla Mbodj par exemple, répondant à une interpellation d'un gouverneur de l'Afrique occidentale française, en présence du Brack, le souverain, déclara sans ambages à ce dernier : "Vous m'aviez demandé aussi quel était le chef du Walo aujourd'hui ? Je vous ai répondu que le chef du Walo, c'est moi".

Amadou Bakhaw Diaw a de même rappelé un épisode bien connu de l'histoire du Walo et qui concerne les femmes du village de Nder, alors capitale du royaume du Walo au XIXe siècle, qui ont préféré se sacrifier en s'immolant par le feu pour ne pas être réduites à l'esclavage par les maures. Des faits que les historiens datent du mardi 7 mars1820, selon le traditionnaliste.

Dernière souveraine du Walo, Ndaté Yalla Mbodj, a été installée le 1er octobre 1846 à la mort de sa grande sœur Ndjeumbeut Mbodj. Elle exerça le pouvoir "comme un véritable Brack", soutient Amadou Bakhaw Diaw.