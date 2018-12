Sénégal: Présidentielle 2019 - «And Liggey Senegal ak Racine» (Alsar) investit Macky

Le premier congrès du Mouvement « And Liggey Sénégal Ak Racine » (Alsar) a été l'occasion hier, dimanche, pour Racine Sy et cie, d'investir Macky Sall à la présidentielle. La cérémonie d'investiture qui s'est déroulée en présence du Premier ministre Dionne a mobilisé, selon celui-ci, plus de 15000 Sénégalais.

Le premier congrès-anniversaire du mouvement citoyen And Liggey Sénégal ak Racine Alsar a vécu hier, dimanche 23 décembre, en présence de milliers de Sénégalais acquis à la cause de Mamadou Racine Sy qui a décidé d'investir Macky Sall. Visiblement aux anges devant une telle démonstration de force, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a estimé que Racine Sy a réussi ce que beaucoup d'actuels candidats ne peuvent faire.

Pour le chef du gouvernement, le patron d'Alsar est une figure marquante du secteur privé sénégalais et africain. Mamadou Racine Sy qui n'a pas manqué d'affirmer son soutien constant au président Macky Sall et qui s'investit au quotidien pour l'accompagner dans sa gestion du pays a mobilisé, pour cette cérémonie d'investiture, des compatriotes venus des quatorze régions du pays et de toutes les couches de la population.

Outre le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, le congrès d'investiture d'Alsar a aussi enregistré la participation du ministre d'État Mbaye Ndiaye et de plusieurs sommités religieuses coutumières et de la société civile.