Sénégal/Maroc: Ligue africaine des champions retour / Jaraaf / WAC Casablanca (3-1) - Le Jaraaf gagne et perd... la qualification

Le Jaraaf a pu remporter, ce samedi 22 décembre, le duel qui l'opposait au Wydad Athletic Club de Casablanca (3-1) en match comptant pour les 16èmes de finale retour de la Ligue africaine des Champions. Mais le club dakarois a perdu le ticket qui mène à la phase de poule de la Ligue des champions aux dépens du club marocain. Le but encaissé sur sa pelouse a fini de plomber les chances réelles qu'il avait d'accéder à la phase de poule.

Le Jaraaf ne poursuivra pas l'aventure en Ligue africaine des Champions. Battus à l'aller sur le score de 2 à 0, les « Vert et Blanc » se devraient d'une «remontada » et décrocher la qualification. Dans cet élan, ils n'ont pas manqué d'annoncer la couleur. Avec un jeu porté d'entrée vers l'avant, les protégés de Malick Daff concrétiseront leur bonne entame à la 17e minute. Sur un bon travail sur les côtés, Pape Waly Ndiaye envoie un centre et trouve Ousseynou César Guèye.

D'un contrôle, ce dernier d'un tir croisé ouvre le score (1-0). Le Jaraaf ne fléchit pas et fut à un doigt d'accéder à la pause avec un deuxième but si Assane Mbodj n'avait pas trop enlevé son tir à la 38e minute ou encore si Alioune Tendeng s'était montré plus efficace sur cette franche occasion qu'il se procura devant les buts (40e).

De retour des vestiaires, les coéquipiers de Youssou Paye décident d'accélérer le rythme et parviennent vite à percer le rideau défensif de l'équipe du Wac grâce à une passe du longiligne défenseur Momo Cissé. Albert Lamane Diène ne se fera pas prier pour aggraver la marque et remettre les pendules à l'heure à la 49e ( 2-0). Les « Vert et Blanc » venaient de réussir le plus difficile en rétablissant l'égalité parfaite sur l'ensemble des deux rencontres. Mais sans doute pas l'essentiel. Loin de subir le jeu, l'équipe marocaine se montre menaçante et donne du fil à retordre à la défense sénégalaise. Sur une longue passe lancée dans la surface des « Vert Blanc », Pape Waly Ndiaye est poussé à la faute.

Dans sa tentative de dégager de la tête, le défenseur latéral touche la balle de la main. L'arbitre burkinabé Just Ephrem Zio n'hésite pas à désigner le point de penalty. Ounnajem Mohammed se charge de le transformer et de réduire la marque à la 58e min (2-1). Tout est à refaire. Les En laissant beaucoup d'espace, les champions en titre du Sénégal perdent la bataille du milieu et s'exposent au jeu de contre attaque de leur adversaire.

L'entraîneur Malick Daff effectue ses changements en faisant rentrer Benoit Toupane (77e min) et Abdourahmane Ba à la place d'Assane Mbodji. Le Jaraaf se rue à l'attaque et parvient sur une remise en tête de Benoît Toupane dans l'axe du but à trouver ce même Abdourahmane Ba. L'attaquant se jette comme un mort de faim pour faire trembler les filets et marquer le 3e but du Jaraaf à une minute de la fin du temps additionnel (3-1 ; 92e min). Un troisième but plus qu'anecdotique puisque les « Vert et Blanc » sont éliminés à cause du but encaissé à domicile. Une élimination vécue amèrement dans le camp du Jaraaf. Certains n'ont pas manqué au coup de sifflet de déverser leur colère sur l'arbitre lui reprochant d'avoir donné un coup de pouce aux Marocains. Le Jaraaf sera cependant reversé en Coupe de la Confédération africaine de football.

MALICK DAFF, ENTRAINEUR DU JARAAF : «C'est difficile d'être éliminé comme ça»

« On a été juste, on a bien travaillé, nous nous sommes bien préparés. Malgré notre escale à Bamako, on a su avoir une bonne récupération. On a joué à l'aller et on a bien appris la leçon. Les joueurs ont respecté les consignes, tactiquement et techniquement, ils ont respecté les consignes à la lettre. On a maîtrisé notre sujet. D'emblée, on a bien entamé le match, on a bien joué au football, on s'est créé des occasions et on a marqué dès la 1ère mi-temps. Je pense qu'il y avait de la place pour mettre le deuxième but en première période. Mais on a parfois confondu vitesse et précipitation. A la mi-temps j'ai rectifié en leur faisant savoir qu'on respectait trop l'adversaire. Et il fallait essayer de créer le surnombre dans le camp adverse. Mais c'est regrettable d'encaisser un but 5 minutes après avoir marqué le second but. Pour un adversaire comme le Wydad qui n'arrivait même pas à se créer d'occasions réelles. Maintenant l'équation était de savoir si on allait continuer à attaquer, essayer de marquer un troisième voire un quatrième but, et à ce moment, des espaces seront libérés. Mais malgré tout ça on a défendu de manière véhémente. Après, les changements opérés ont apporté du sang neuf, mais comme en première mi-temps, on a beaucoup péché sur le dernier geste. Bon, c'est difficile d'être éliminé comme ça. On n'a pas démérité, on jouait contre une équipe championne d'Afrique, mais jouer de la sorte fera savoir que les gens sont en train de bien travailler au Sénégal. Ils le comprennent et ils l'acceptent. On aurait voulu se qualifier mais ce n'est pas la fin du monde, la coupe CAF est là. On va en tirer des leçons et rebondir plus vite »