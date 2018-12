Madagascar: Les résultats provisoires de la présidentielle seront connus jeudi

Les Malgaches devront attendre encore trois jours avant de connaître leur nouveau président de la République. La Céni a annoncé ce matin qu'elle publiera ses résultats provisoires jeudi 27 décembre. Selon les tendances partielles publiées par la Commission électorale, Andry Rajoelina est crédité de 55% des voix contre 45% pour Marc Ravalomanana. Ce dernier a contesté les tendances dimanche, et la Céni lui a répondu.

« Des résultats non fiables, une élection non transparente ». Alors que Marc Ravalomanana dénonçait, dimanche soir à la télévision, des fraudes pendant le deuxième tour de l'élection présidentielle, notamment des achats de vote et des trucages de procès-verbaux, moins de 24 heures après, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a tenu à mettre les choses au clair : « Au niveau de la Céni, nous ne sommes pas d'accord avec cette déclaration, a déclaré Thierry Rakotonarivo, le vice-président de la Céni. On a organisé une élection transparente, une élection que nous espérons crédible et une élection avec la participation de tous. C'est une élection inclusive. »

Sentant la victoire s'éloigner, l'ancien chef d'Etat et leader du parti TIM a aussi appelé les électeurs et ses partisans à « se lever pour défendre leur choix ». Malgré cet appel ambigu, le vice-président de la Céni se dit confiant : « Marc Ravalomanana, c'est un homme d'Etat. Donc je crois qu'il va faire les choses conformément à la loi. Il a le droit de porter plainte. Il a le droit de formuler des requêtes. Donc s'il veut saisir la Haute Cour constitutionnelle, c'est son droit le plus absolu. »

Marc Ravalomanana aura deux jours après l'annonce des résultats provisoires pour déposer plainte auprès de la Haute Cour constitutionnelle.

Celle-ci aura neuf jours pour proclamer les résultats définitifs de cette élection après l'annonce de la Céni jeudi.