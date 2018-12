Cote d'Ivoire: Pdci-Renaissance - Ahoussou et Diby signataires du manifeste, absents au lancement

Jeannot Ahoussou Kouadio, Président du sénat, et Charles Diby Koffi, Président du conseil économique, social et environnemental étaient absents dimanche 23 décembre 2018, au lancement du mouvement Pdci-Renaissance.

Les deux personnalités sont pourtant signataires du manifeste du nom à la rupture, qui énonçait et annonçait déjà les préoccupations et objectifs des promoteurs du mouvement. Leur absence signifie-t-elle qu'ils ne sont plus en phase avec les autres signataires du manifeste qui ont lancé le nouveau mouvement ?

Rien n'est moins sûr, puisqu'une source proche du Président du sénat a confié ceci à l'IA : « Le Président Ahoussou est au Cap vert en ce moment. Peut-être qu'il ne serait pas parti à la cérémonie s'il était là. Nous ne savons pas s'il sera présent le 26 janvier 2019 au congrès du Rhdp, mais nous vous confirmons qu'il a signé , et qu'il assume sa signature , et surtout qu'il dit clairement non à la rupture entre le Pdci et le Rdr, à la rupture entre les Présidents Bédié et Ouattara, et entre les enfants et héritiers du Président Houphouët-Boigny. Il s'attelle à sa façon à réussir cela, sans forcément adhérer à autre chose, ou à un mouvement. Le Président Ahoussou est contre la rupture, mais il n'est pas membre de Pdci-Renaissance. Voyez-vous, pour justement travailler à éviter la rupture, il faut qu'il y ait encore des personnes pouvant parler à la fois au Président Bédié et au Président Ouattara ».

Outre les Présidents Ahoussou et Diby ( qui était hospitalisé, a-t-on appris ) , l'ex ministre Lambert Kouassi Konan et d'autres signataires de l'appel n'ont pas été apperçus à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire, le dimanche 23 décembre 2018.