Tunisie: Commerce - 70 infractions économiques enregistrées dans 140 grandes et moyennes surfaces

Tunis — Environ 70 infractions économiques ont été enregistrées lors d'une campagne nationale menée par le ministère du commerce, la semaine dernière, visant les grandes et les moyennes surfaces dans différentes régions du pays a enregistré .

Ces infractions sont réparties, selon un communiqué publié, lundi, par le département du commerce, entre 18 infractions liées au masquage des produits dont principalement le lait, le beurre et le sucre, 15 autres pour non affichage des prix et 11 infractions relatives à l'augmentation des prix.

Les infractions concernent également, des dépassements enregistrés au niveau des factures, de la qualité et de la sécurité des produits.

Les équipes de contrôle économiques ont saisi, dans le cadre de cette campagne visant à exécuter le programme de contrôle d'urgence pour la maitrise des prix et la lutte contre les pratiques de monopole, de contrebande et du commerce parallèle, environ 320 tonnes de légumes et fruits, 4 mille litres de laits subventionnés, 930 boites de beurre, 2 tonnes des produits et produits alimentaires outres 450 pièces de gâteaux impropres à la consommation.

Cette campagne de contrôle a été menée par 50 équipes de contrôle économique de la direction générale de la concurrence et des recherches économiques et la direction régionale du commerce et a ciblé 140 points de vente dans 17 gouvernorats.